El alquiler en Málaga, en máxima tensión: los precios marcan récord histórico y superan los 1.300 euros

Otro informe más que pone en evidencia la locura del mercado inmobiliario en Málaga capital. El portal inmobiliario Fotocasa ha aprovechado la Feria de Agosto para elaborar un análisis especial sobre la evolución del precio de la vivienda de segunda mano en la capital de la Costa del Sol.

Y el resultado es aplastante. En el trabajo se observa que el precio del alquiler de una vivienda ha alcanzado este año 2025 su máximo histórico.

Concretamente, el pasado mes de junio el valor de mercado del arrendamiento ha llegado a los 16,5 euros por metro cuadrado de media, lo que representa un incremento interanual del 10%.

Según destaca Fotocasa, se trata de un récord en Málaga con relación a la serie histórica, que se remonta al año 2006, y supera ampliamente las rentas que se abonaban en este segmento del mercado durante el boom inmobiliario de la década del 2000 en España.

En el punto álgido de aquel periodo, en julio de 2007, el valor medio de las rentas se situaba en torno a 8,4 euros por metro cuadrado, lo que significa que los precios en este mercado han crecido un 93% en las últimas dos décadas.

"El mercado del alquiler en Málaga vive una situación de máxima tensión, resultado de un desequilibrio estructural entre oferta y demanda que se ha ido agravando en los últimos años", explica María Matos, directora de Estudios de Fotocasa.

En esta línea, señala que Málaga se ha convertido en un polo de atracción turística, tecnológica y residencial, "lo que ha provocado una fuerte presión sobre un parque de vivienda en alquiler que no ha crecido al mismo ritmo".

"Además del atractivo internacional de Málaga como destino de inversión, estamos viendo cómo el crecimiento del alquiler turístico, la escasez de obra nueva asequible y el aumento de la demanda local e internacional han generado un entorno donde los precios se han más que duplicado en la última década", expone, destacando que ello "deja a muchas familias con rentas medias en una posición de creciente vulnerabilidad".

A partir de 2008, con el estallido de la burbuja inmobiliaria en España, los precios del alquiler empezaron a bajar hasta llegar a su mínimo de la serie histórica, en marzo de 2014, cuando se registró un valor medio de 6,4 euros por metro cuadrado.

Por consiguiente, los precios en la actualidad se han más que duplicado con relación al punto más bajo de la serie histórica. Concretamente, han crecido un 153% entre marzo de 2014 y junio de 2025.

Por otro lado, los precios del alquiler han subido de forma ininterrumpida a nivel interanual en Málaga desde octubre de 2021 (cuando empezaron a superarse los efectos de la pandemia en el mercado inmobiliario), hasta julio de 2025 (último dato de la serie histórica).

Todo esto hace que un piso de alquiler estándar de 80 metros cuadrados en Málaga haya pasado de 513 euros en marzo de 2014 a más de 1.300 euros en junio de 2025.

Si se realiza el mismo símil con la mencionada época de mayor auge del mercado de la vivienda durante el boom inmobiliario del 2000, se deduce que, en julio de 2007, un piso de 80 metros cuadrados en Málaga tenía un alquiler de 674 euros.