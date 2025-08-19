Programación de la Feria de Málaga 2025: todo lo que puedes hacer este martes, 19 de agosto

Una panda de Verdiales en la Feria de Málaga 2025. Jorge Zapata (EFE)

La fiesta en la Feria de Málaga 2025 continúa y arranca el cuarto día. Todos los rincones del centro de la ciudad y el Real siguen repletos de música, tradición y espectáculos desde las 13.00 horas y hasta las 23.00 horas.

No hay esquina del centro histórico hasta el Real Cortijo de Torres, las calles y plazas que no se llenen de alegría con actuaciones de flamenco, verdiales, pasacalles y animaciones infantiles que convierten Málaga en un gran escenario abierto.

El programa de actividades ofrece jornadas completas con citas ecuestres, conciertos, bailes y espectáculos para todos. A las 13.00 horas empezará la música en la plaza de la Constitución y seguirá así hasta que a las 23.00 horas empiecen las actuaciones de flamenco en la Caseta Municipal.

Eso sí, ha habido un cambio de última hora en las actuaciones de la gala que se celebrará en el Auditorio Municipal. Camela ha suspendido su concierto y en su lugar actuarán Juanlu Montoya y Pitingo.

Centro Histórico De La Ciudad - Feria Del Centro

Plaza De La Constitución

Encarni Navarro. De 13:00 a 16:00 H.

Hermanas Alarcón. De 16:00 a 18:00 H

Plaza Las Flores

Plaza Del Obispo

Plaza De San Pedro Alcántara

Animación Musical Variada. De 15:00 a 18:00 H.

Calle Marqués De Larios

Fiesta De Verdiales

Panda Moclinejo. Estilo Montes. De 13:00 a 16:00 H.

Panda San Lorenzo Mártir. Estilo Almogía. De 14:00 a 17:00 H.

Escenario Folclore Popular Malagueño

De 12:00 a 14:00 h. Grupo De Baile Flamenquitos. Coro Son De Málaga.

De 16:00 a 18:00 h. Coros De Ana Paz, Cortijo Alto, Raíces De Campanillas, Aires Paleños.

14:00 h. Flamenco En Feria

Peña Juan Breva. C/ Ramón Franquelo, 4

Grupo Flamenco “Alboreá”. José Lucena

Plaza De La Merced

12:00 a 15:30 h. La Feria Mágica “La Feria Del Dragón”

Juegos. Talleres. Teatro. Títeres. Pasacalles. Magia…

Carrusel Ecológico, Acuario Teatro, Compañía La Pili, Compañía Vibra Alto, La Fábrica De La Magia, La Carpa Teatro, DDQ Kias Eventos, Compañía Artrasto, Compañía Crystal Zircus, Diamante Y Rubí Y Alberto Díaz De La Quintana.

Plaza De Toros La Malagueta

19:00 Corrida De Toros

Toros De Victoriano Del Rio Y Toros De Cortés

Cayetano

Roca Rey

David De Miranda

Real de la Feria

12:00 a 20:00 h. Paseo de Enganches y Caballos

Itinerario Oficial Por El Recinto

14:00 h. Caseta Municipal del Flamenco y la Copla

Al Cante: Vanesa Fernández

A La Guitarra: Carlos Haro

Grupo Flamenco “Peteneras”. Antonio Soto

15:30 h. Paseo de Amazonas

Asociación Andaluza de Monta a la Amazona

Recepción Oficial y Exhibición en el Centro de Exhibición Ecuestre (16:00 H.)

16:00 h. Centro De Exhibición Ecuestre

C/ Antonio Rodríguez Sánchez, 39 - XXII Concurso de Indumentaria y Atalaje Ecuestre Memorial “Juan Alda”

21:30 h. Caseta Municipal Infantil

Compañía Espiral Mágica

Espectáculo: “Orejas De Mariposa”

22:00 h. Centro De Exhibición Ecuestre

C/ Antonio Rodríguez Sánchez, 39 - Espectáculo “Tierra y Mar. El Paso del Caballo”

22:00 h. Caseta De Los Verdiales

Fiesta Malagueña De Verdiales

Panda 1ª Del Puerto De La Torre. Estilo Montes. De 22:00 a 01:00 h.

Panda Raíces De Málaga. Estilo Montes. De 00:00 a 03:00 h.

22:00 h. Auditorio Municipal

Muestra de Bailes Malagueños Y Flamencos (21:30 H.)

Gran Gala

Encarni Navarro

Juanlu Montoya

Pitingo

22:00 h. Explanada de la Juventud

Alba Dreid

DJ Manuel Pallarés

23:00 h. Caseta Municipal del Flamenco y la Copla