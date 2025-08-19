Programación de la Feria de Málaga 2025: todo lo que puedes hacer este martes, 19 de agosto
El cuarto día de fiesta llega repleto de actuaciones de flamenco, verdiales, pasacalles y animaciones infantiles.
Pitingo y Juanlu Montoya cantarán en el auditorio tras la cancelación de Camela.
Más información: Camela cancela su actuación en la Feria de Málaga por la enfermedad de Dioni: este es el artista que actuará en su lugar.
La fiesta en la Feria de Málaga 2025 continúa y arranca el cuarto día. Todos los rincones del centro de la ciudad y el Real siguen repletos de música, tradición y espectáculos desde las 13.00 horas y hasta las 23.00 horas.
No hay esquina del centro histórico hasta el Real Cortijo de Torres, las calles y plazas que no se llenen de alegría con actuaciones de flamenco, verdiales, pasacalles y animaciones infantiles que convierten Málaga en un gran escenario abierto.
El programa de actividades ofrece jornadas completas con citas ecuestres, conciertos, bailes y espectáculos para todos. A las 13.00 horas empezará la música en la plaza de la Constitución y seguirá así hasta que a las 23.00 horas empiecen las actuaciones de flamenco en la Caseta Municipal.
Eso sí, ha habido un cambio de última hora en las actuaciones de la gala que se celebrará en el Auditorio Municipal. Camela ha suspendido su concierto y en su lugar actuarán Juanlu Montoya y Pitingo.
Centro Histórico De La Ciudad - Feria Del Centro
Plaza De La Constitución
- Encarni Navarro. De 13:00 a 16:00 H.
- Hermanas Alarcón. De 16:00 a 18:00 H
Plaza Las Flores
Plaza Del Obispo
Plaza De San Pedro Alcántara
- Animación Musical Variada. De 15:00 a 18:00 H.
Calle Marqués De Larios
Fiesta De Verdiales
-
Panda Moclinejo. Estilo Montes. De 13:00 a 16:00 H.
-
Panda San Lorenzo Mártir. Estilo Almogía. De 14:00 a 17:00 H.
Escenario Folclore Popular Malagueño
-
De 12:00 a 14:00 h. Grupo De Baile Flamenquitos. Coro Son De Málaga.
-
De 16:00 a 18:00 h. Coros De Ana Paz, Cortijo Alto, Raíces De Campanillas, Aires Paleños.
-
14:00 h. Flamenco En Feria
Peña Juan Breva. C/ Ramón Franquelo, 4
- Grupo Flamenco “Alboreá”. José Lucena
Plaza De La Merced
-
12:00 a 15:30 h. La Feria Mágica “La Feria Del Dragón”
-
Juegos. Talleres. Teatro. Títeres. Pasacalles. Magia…
-
Carrusel Ecológico, Acuario Teatro, Compañía La Pili, Compañía Vibra Alto, La Fábrica De La Magia, La Carpa Teatro, DDQ Kias Eventos, Compañía Artrasto, Compañía Crystal Zircus, Diamante Y Rubí Y Alberto Díaz De La Quintana.
Plaza De Toros La Malagueta
-
19:00 Corrida De Toros
-
Toros De Victoriano Del Rio Y Toros De Cortés
-
Cayetano
-
Roca Rey
-
David De Miranda
Real de la Feria
- 12:00 a 20:00 h. Paseo de Enganches y Caballos
Itinerario Oficial Por El Recinto
14:00 h. Caseta Municipal del Flamenco y la Copla
-
Al Cante: Vanesa Fernández
-
A La Guitarra: Carlos Haro
-
Grupo Flamenco “Peteneras”. Antonio Soto
15:30 h. Paseo de Amazonas
-
Asociación Andaluza de Monta a la Amazona
-
Recepción Oficial y Exhibición en el Centro de Exhibición Ecuestre (16:00 H.)
16:00 h. Centro De Exhibición Ecuestre
- C/ Antonio Rodríguez Sánchez, 39 - XXII Concurso de Indumentaria y Atalaje Ecuestre Memorial “Juan Alda”
21:30 h. Caseta Municipal Infantil
-
Compañía Espiral Mágica
-
Espectáculo: “Orejas De Mariposa”
22:00 h. Centro De Exhibición Ecuestre
- C/ Antonio Rodríguez Sánchez, 39 - Espectáculo “Tierra y Mar. El Paso del Caballo”
22:00 h. Caseta De Los Verdiales
-
Fiesta Malagueña De Verdiales
-
Panda 1ª Del Puerto De La Torre. Estilo Montes. De 22:00 a 01:00 h.
-
Panda Raíces De Málaga. Estilo Montes. De 00:00 a 03:00 h.
22:00 h. Auditorio Municipal
-
Muestra de Bailes Malagueños Y Flamencos (21:30 H.)
-
Gran Gala
-
Encarni Navarro
-
Juanlu Montoya
-
Pitingo
22:00 h. Explanada de la Juventud
-
Alba Dreid
-
DJ Manuel Pallarés
23:00 h. Caseta Municipal del Flamenco y la Copla
-
Al Cante: Chato De Vélez
-
A La Guitarra: Curro De María
-
Al Cante: Ana Fargas
-
A La Guitarra: Javier Gimeno
-
Copla: Rocío Alba