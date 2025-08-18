La odisea del traje de flamenca en la Feria de Málaga: lo básico en el bolsillo de 'Doraemon'

La espera ha terminado. Los vestidos salen a la calle, las flores adornan los peinados y los abanicos calman el calor asfixiante. Oficialmente, la Feria de Málaga ya ha comenzado.

Muchas son las que este año lucen sus trajes de flamenca por las calles del Real o del Centro. Para algunas es su primera vez, mientras que otras repiten la tradición que siguen a rajatabla desde que eran bien pequeñas.

Irene y Martina son dos jóvenes malagueñas que, después de mucho tiempo, recuperan la costumbre de vestirse de flamenca. Una con la ayuda de su abuela, otra por volver a su niñez. De hecho, les ha gustado tanto que "ahora me quiero vestir otra vez", asegura una de ellas.

Ambos vestidos son de tiendas malagueñas especializadas en moda flamenca. El coste del conjunto entero, incluyendo accesorios y mantón, ronda entre los 500 - 600 euros. A pesar de la cantidad de dinero, están muy contentas con el resultado.

"Normalmente, las telas son muy rígidas y no puedes moverte. Y el mío, la verdad, es que es bastante cómodo", admite Martina. Eso sí, al ser de manga larga, levantar los brazos e ir al baño es algo complicado.

Ambas jóvenes se han llevado una grata sorpresa respecto al calor. Pensaban que iban a pasarlo peor, iban con unas expectativas que han resultado no ser realidad. "Con los abanicos, te metes en las casetas y el calor da igual", comentan.

También, al verlas sin nada en mano, alguno pensará: ¿dónde llevan la cartera y el móvil? Muchos trajes "tienen un bolsillo en el que metes el dinero, el DNI y el móvil", explica Irene. De esta forma, sus pertenencias quedan a buen recaudo.

Irene y Martina, dos jóvenes vestidas con trajes de flamenca en la Feria de Málaga Patricia Sierra

El vestido de Laura, en cambio, no cuenta con este bolsillo y se ve obligada a llevar una bandolera para guardar sus cosas. Es su primer año vestida de flamenca, ha querido "revivir lo que viví de chica".

Y la verdad es que ha disfrutado mucho recuperar esa tradición suya. El vestido se lo ha puesto fácil además. "Es bastante cómodo, así que me puedo mover sin problema y no me aprieta", destaca.

A pesar de estar encantada con su look, cree que hubiese sido mejor optar por una opción con tirantes en vez de una con mangas largas. Sin embargo, de momento, no tiene queja alguna.

La joven recomienda a las que estén pensando vestirse de flamenca elegir un vestido que sea "bastante fresquito, que no sea muy cargado y que lleve bolsillo". Además de que es muy importante beber mucha agua.

Laura, una joven vestida con un traje de flamenca en la Feria de Málaga. Patricia Sierra

Su vestido es, al igual que el de Irene y Martina, de una tienda especializada en moda flamenca. Su precio ronda los 200 euros. Aunque el de Valeria y Laura ha costado algo menos. A una veinte euros, a otra treinta. ¿Dónde? En una famosa app de ropa de segunda mano.

Eso sí, han invertido tiempo en encontrar algo bueno, bonito y barato. "Hay que comprar vestidos con tiempo porque si no se sale de presupuesto, si no te está bien hay que arreglarlo, ver las flores, todo este tema de los complementos", explican.

No es la primera vez vestida de flamenca para Valeria. Es cordobesa, "en mi casa hay mucha costumbre de vestirse de flamenca. Todas mis amigas se visten y me gustaba probar aquí en Málaga", cuenta la chica.

Siempre hay una primera vez para todo. Para Laura, lucir un traje de flamenca lo ha sido. Nunca antes había llevado uno, ni cuando era pequeña. "Tenía curiosidad y tenía muchas ganas de vestirme", admite.

Valeria y Laura, dos jóvenes vestidas con trajes de flamenca en la Feria de Málaga. Patricia Sierra

Y ha quedado fascinada con la experiencia. "Me ha gustado mucho ir todas vestidas iguales, bailando. Es muy bonito, a mí me encanta", resalta la joven.

Valeria y Laura consideran que la peor parte no son las altas temperaturas, sino el ir al servicio. También comparten algunos consejos esenciales para disfrutar de un buen día (o noche) de Feria: llevar abanico y que el traje tenga bolsillo.

Irene, Martina, las dos Lauras y Valeria coinciden en que vestirse de flamenca es una sensación inolvidable que se debe vivir, al menos, una vez en la vida, o en la semana.