Basura en la explanada de la juventud: miles de botellas y bolsas tras la primera noche de Feria en Málaga
El Ayuntamiento de Málaga emitirá todos los días en la explanada de la juventud un vídeo con la basura acumulada en la zona y en el que se pide que se utilicen las papeleras.
Más información: Campaña especial de Málaga apelando a la responsabilidad de los vecinos para que los barrios estén limpios
Cuando las cenizas del debate sobre la limpieza en Málaga siguen humeando, el Ayuntamiento de Málaga ha colgado en sus redes sociales un vídeo en el que se puede comprobar el lamentable estado en el que queda la explanada de la juventud tras el primer día de la Feria de Agosto.
Miles de bolsas de plástico, botellas de cristal y de plástico cubren casi por completo la parcela destinada a los más jóvenes durante los festejos en el Real de Cortijo de Torres.
Con el documento, el Consistorio trata de concienciar sobre la necesidad de utilizar las papeleras y contenedores que se colocan cada día en el espacio.
La pretensión del equipo de gobierno es que el vídeo, en el que se ven operarios de Limasam recogiendo la basura, sea proyectado cada día en la explanada de la juventud. "Podemos hacerlo mejor", dice el mensaje municipal, en el que se añade: "Por una feria cívica y limpia".