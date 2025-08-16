La Feria de Málaga arranca en plena ola de calor: la Aemet prevé máximas de 38 grados hasta el miércoles

La canícula, la temporada más calurosa del año, terminó este viernes, pero eso no significa que el calor haya decidido relajarse. Todo lo contrario. La Feria de Málaga arranca en plena ola de calor y en alerta amarilla por altas temperaturas.

Desde este domingo y hasta el próximo miércoles, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) sostiene que serán los días más calurosos de la Feria de Málaga debido a una dorsal anticiclónica.

Este fenómeno meteorológico supone que en los próximos días los cielos estarán despejados y los vientos vendrán desde el oeste porque habrá un “predominio de flujo de poniente débil”.

Asimismo, la Aemet sostiene que habrá diferencias “apreciables” de temperaturas en diferentes puntos de la capital, ya que en la costa serán más frescas que en el Centro Meteorológico de Málaga y que en el Aeropuerto.

En concreto, será en el Centro Meteorológico de Málaga (CMT) donde hará más calor. El domingo se esperan más de 38 grados y el resto de la semana hasta el miércoles más máximas rondarán los 37 grados.

En el puerto de Málaga no se superarán los 35,5 grados de máxima, al igual que en el Aeropuerto, donde la Aemet no estima más de 36 grados.

Cabe señalar que el domingo la Costa del Sol, Málaga capital y el Valle del Guadalhorce estará en alerta amarilla por altas temperaturas.

El aviso comenzará a las 13.00 horas y se mantendrá hasta las 21.00 horas. La Aemet estima máximas de hasta 38 grados.

De cara al jueves habrá una bajada de las temperaturas y en el CMT y en el Aeropuerto las máximas serán de 30 grados y podrían bajar hasta los 28 grados. En el puerto de la capital las máximas oscilarán entre los 29 y los 26 grados.

Todo esto se debe a que a partir del jueves cambiarán los vientos de la capital y en vez de vientos de poniente, serán vientos de levante.