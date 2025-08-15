Proyectan un hotel frente al Martín Carpena de Málaga: estará conectado mediante una pasarela sobre la autovía

Imagen de la zona donde se plantea el hotel y de la pasarela peatonal que pasa sobre la autovía y conecta con el Martín Carpena. Google Maps

La planta hotelera de Málaga capital sumará en los próximos años un nuevo establecimiento. Así se concluye de la modificación pormenorizada del PGOU en el ámbito de la calle Pepita Barrientos, en el distrito de Carretera de Cádiz, aprobada este jueves por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento.

De acuerdo con los detalles aportados por el equipo de gobierno, la propuesta ha sido presentada por la empresa Grúas Raimundo S.L.U.

El ajuste urbanístico busca permitir la ampliación del área, su división en dos parcelas y la incorporación del uso hotelero como uso alternativo en una de ellas.

La actuación afecta al polígono industrial Azucarera, donde el Consistorio pretende favorecer la implantación de usos alternativos a los actuales industriales, con el objetivo de diversificar la actividad empresarial y propiciar la regeneración urbana de la zona.

En este caso, los promotores prevén desarrollar un hotel frente al Palacio de Deportes Martín Carpena.

Una de las particularidades de la parcela afectada es que permite el acceso directo al complejo deportivo mediante la pasarela peatonal que sobrevuela la autovía.

Un elemento ciertamente interesante para la explotación del futuro hotel, ya que podría responder a la demanda de alojamiento vinculada a los numerosos eventos que acoge el recinto deportivo.

La modificación supone ampliar el ámbito de unos 4.600 a más de 5.300 metros cuadrados, incorporando una parcela de suelo urbano colindante.

El nuevo planeamiento lo divide en dos áreas. La primera de ellas tiene 2.300 metros cuadrados en la calle Pepita Barrientos, combinando uso hotelero y zonas verdes. La segunda, de 1.000 metros cuadrados, en la calle Cáceres, estará destinada principalmente a uso productivo e industrial.

Además, se contemplan mejoras en suelo urbano de dominio público cercano a los 2.000 metros cuadrados.