Nuevo parque calistenia en Campanillas: bancos de abdominales, pesas magnéticas, anillas de entrenamiento

El fenómeno de la calistenia y el deporte al aire libre sigue ganando terreno en Málaga. Muestra de ello es que el Ayuntamiento acaba de poner en marcha la maquinaria para instalar un completo equipo en el distrito de Campanillas.

En concreto, según los detalles de la documentación oficial, este nuevo parque de entrenamiento se ubicará en la zona central del Parque Segovia, entre las calles Budapest y Bucarest.

El paso adelante responde a la creciente demanda vecinal de espacios deportivos al aire libre como medio de mejora de la salud integral.

El coste del proyecto asciende a 89.978,72 euros (IVA incluido), siendo promovido a través de presupuestos participativos. Incluye la instalación de un equipo multifuncional formado por bicicleta para brazos, bicicleta elíptica, rueda de estiramiento y torsión, bancos de abdominales, steps de diferentes alturas y un cartel informativo.

Además, habrá estaciones avanzadas con pesas magnéticas, anillas de entrenamiento en suspensión, plataformas de salto, cuerda de escalar, tiro al blanco, barras paralelas, barra en forma de serpiente, escalera de mono y barra de dominadas. El equipo permitirá hasta 14 usuarios simultáneamente.

Las pesas magnéticas incorporan un sistema de frenado mediante imanes de neodimio que ajusta la resistencia en función de la velocidad del movimiento, evitando impactos bruscos y adaptando el esfuerzo al nivel del usuario.

Asimismo, las anillas y otros elementos permitirán entrenamientos funcionales completos, ajustables a cada usuario, independientemente de su preparación física.

El contrato para la ejecución de las obras tiene un plazo de dos meses, que comenzará a contar desde la firma del acta de comprobación de replanteo. Las ofertas para su construcción estarán abiertas hasta el 1 de septiembre.

Con esta iniciativa, la Junta Municipal busca promover hábitos saludables y ofrecer un espacio inclusivo, seguro y versátil para la práctica de ejercicio físico al aire libre en Campanillas.