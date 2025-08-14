Feria de Málaga 2025: los hoteleros de la Costa del Sol esperan menos reservas, pero mayor impacto económico

Los hoteleros de la Costa del Sol afrontan el arranque de la Feria de Málaga con unas previsiones de ocupación algo más desfavorables que el año pasado.

De acuerdo con los datos aportados este jueves, la previsión es que los establecimientos de la capital rocen el 90% de ocupación durante los festejos.

En concreto, este cálculo se realiza para el periodo que se extiende desde este jueves hasta el 24 de agosto. El dato supone un descenso de 2,26 puntos con respecto a la edición de 2024, en que se registró una ocupación hotelera total del 92,17%.

No obstante, la patronal señala que el Impacto Bruto medio por Cliente Alojado crecerá de manera apreciable unos 23 euros sobre la edición del año pasado.

En este sentido, se espera un impacto bruto medio de 162,13 euros por cliente alojado, frente a los 139,04 euros registrados el año pasado.

"Con la debida prudencia, todo parece indicar que el impacto económico por turista alojado va a ayudar a atenuar la leve caída que prevemos en la ocupación hotelera", ha asegurado Francisco Moro, vicepresidente de Aehcos por Málaga capital.

No obstante, ha declarado que aún quedan plazas en la capital disponibles para reservar, manteniéndose la esperanza en que la última hora aumente las previsiones iniciales.

Si atendemos por separado los dos fines de semana de la Feria de Agosto, será en el puente del inicio, del jueves 14 al domingo 17, cuando se dé el mayor pico de ocupación hotelera, alcanzando un 92,61%. Con todo, suponen tres puntos menos que los tres primeros días de la Feria de 2024, cuando se registró un 95,61%.

Por su parte, el fin de semana último, del 22 al 24 de agosto, la ocupación se situará en el 88,48% que, aunque esté cuatro puntos por debajo de las previsiones para el inicio de la Feria, supera en un punto la ocupación registrada en esa misma recta final de la Feria de Agosto del año pasado, en que se registró un 87,38% de ocupación hotelera.