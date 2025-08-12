Las torres de la antigua Flex de Málaga, en Carretera de Cádiz, tendrán a sus pies un nuevo supermercado Lidl

La avenida de Velázquez de Málaga contará en breve con un nuevo supermercado. Aunque se hablaba de ello desde hace meses, no ha sido hasta esta semana cuando se ha conocido oficialmente que a los pies de las torres de la antigua Flex de Carretera de Cádiz irá un Lidl.

Esta noticia se ha podido conocer ya que justo en la puerta de lo que será próximamente el supermercado ya figura el cartel de la licencia de obra con el nombre de Lidl Supermercados como promotor. En cuanto a cuándo será la apertura, en el citado cartel figura que las obras comenzaron el 4 de julio y que culminarán el 30 de enero de 2026.

Sobre ofertas de empleo, de momento el portal de Lidl no cuenta con ninguna en esta próxima superficie. Solo hay disponible una para asistente de jefe de obra, aunque no se señala que sea para este establecimiento, sino para sus plataformas logísticas, en la avenida José Ortega y Gasset.

En una nota de prensa de marzo de 2025, Lidl apuntaba su deseo de abrir tres nuevos puntos de venta en la provincia de Málaga en 2025: este, en la avenida de Velázquez de la capital; otro en Marbella y un tercero en Taralpe, en Alhaurín de la Torre, contando ya con una treintena de locales a nivel provincial. Si bien, según se puede observar en el cartel de la licencia de obras, parece que la apertura de la capital podría retrasarse hasta 2026.

A nivel nacional, el gigante Lidl alcanza las 700 tiendas en España y 18.500 empleados, acelerando de esta forma su plan de expansión para seguir "creciendo de forma sostenible en todo el país y generando aún más riqueza y empleo autóctono".