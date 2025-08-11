El Metro de Málaga suma un nuevo tren: la flota completa crece hasta los 21 vehículos

Imagen del último tren que ha llegado a las cocheras de Metro de Málaga.

Nuevo tren para el Metro de Málaga. La empresa concesionaria del suburbano de la Costa del Sol acaba de recibir la tercera y última unidad de las contratadas a la empresa CAF, lo que le permite ampliar su flota con 21 vehículos.

El tren se suma a la fase de pruebas móviles, que se llevará a cabo en horario nocturno por el recorrido del ferrocarril urbano.

Así lo han confirmado este lunes desde la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía, al tiempo que indican que estas pruebas incluyen una serie de fases hasta completar el ciclo del test final, más conocido como pruebas en blanco.

Las mismas consisten en la circulación de los trenes sin pasajeros, pero reproduciendo fielmente las características de la explotación comercial.

El objetivo es que los nuevos vehículos se incorporen al servicio comercial del Metro a lo largo del último cuatrimestre del año, una vez se obtenga la autorización de puesta en servicio.

La adquisición de estos tres trenes, que supone una segunda ampliación de la flota hasta los 21 trenes, se ha anticipado ante la favorable evolución de la demanda de viajeros en el ferrocarril metropolitano desde su llegada al centro de la ciudad.

De hecho, en el año 2024 transportó a 18,25 millones de usuarios, un 34,2% más que en 2023. En los primeros seis meses del año, el suburbano ya acumula casi 9,7 millones de viajeros.

Los nuevos trenes, fabricados por CAF, pertenecen a la serie Urbos 100 de CAF, idénticas a las cuatro unidades adquiridas en 2022. Al igual que entonces, constituye una evolución de la serie Urbos 3, con la que se conformó la flota originaria del material rodante del Metro de Málaga.