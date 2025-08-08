El 'supergerente' de Málaga: podrá cobrar hasta 148.000 euros por dirigir la EMT y asumir funciones en Smassa

Imagen de archivo de Francisco de la Torre junto a Miguel Ruiz, gerente de la EMT y consejero de Smassa.

Hubo un tiempo en el que parte del debate municipal en torno a la gestión de Francisco de la Torre como alcalde de Málaga estuvo relacionado no con lo que cobraba él o los concejales de la Casona del Parque, sino con lo que se pagaba a los directivos y gerentes municipales.

El ruido generado fue de tal dimensión que De la Torre puso en marcha un plan de recortes en los emolumentos de evidente impacto para el bolsillo de muchos de esos cargos de confianza.

El tijeretazo fue ciertamente sensible para algunos de ellos, llegando a alcanzar hasta un 40%. Fiel ejemplo de ello es que quien fue durante años directora del Palacio de Ferias, Yolanda Aguilar, pasó de percibir casi 170.000 euros en 2009 a ingresar un fijo de unos 53.400 euros en 2015. Una cifra, eso sí, que se completaba con variables a percibir en función de los objetivos.

En buena medida, el modus operandi se mantiene intacto a día de hoy. Aunque con el paso de los ejercicios el límite superior de los sueldos ha ido aumentando paulatinamente.

La última actualización de la relación de sueldos del personal de confianza de De la Torre permite constatar, no obstante, un importante cambio. El reajuste al alza tiene a Miguel Ruiz, uno de los más veteranos gerentes de la Casona del Parque, como protagonista.

Ruiz, según la documentación oficial recogida por el Consistorio en su página web, pasa a tener asignado un salario bruto anual de 118.665 euros, cuantía que puede incrementarse con otros 29.660 euros por variables. Esto hace que el gerente de la Empresa Malagueña de Transportes (EMT) pueda llegar a percibir hasta 148.325 euros.

Por sí sólo el dato es llamativo. Pero lo es aún más si se tiene en cuenta que hasta la reciente actualización, del 23 de julio pasado, el salario asignado a Miguel Ruiz era de 97.108,85 (21.557 euros menos), a lo que se agrega un variable de 24.001 (5.600 euros menos).

Así lo confirman desde el equipo de gobierno tras ser consultado por EL ESPAÑOL de Málaga. Al tiempo, precisan que el incremento salarial se justifica en el aumento de las funciones que Ruiz pasa a ejercer "en esta nueva etapa", en la que además de la Gerencia de la EMT suma ser consejero de Smassa.

La barrera de los 100.000 euros

Los datos económicos relacionados con Ruiz son, con mucha diferencia, los más elevados del organigrama municipal. Aunque no es el único que supera la barrera de los 100.000 euros.

Así ocurre con Juan Antonio Alba, coordinador general de Infraestructuras y Proyectos, que percibe 100.935,24 brutos anuales, o con José María Morente del Monte, gerente de Urbanismo, que dispone de un sueldo anual bruto de 100.000 euros.

Hay otros gerentes que pueden superar esta barrera si cumplen los objetivos asignados. Es el caso del responsable de la Empresa Municipal de Aguas de Málaga (EMASA), Juan José Denis Corrales.

La información oficial le asigna un salario de 91.163,58 brutos anuales, a completar con un máximo de 13.674,54 en variables. O con el gerente de Limasam, Raúl García Paine, que dispone de unos emolumentos de 96.410 euros y variables por 21.424,5 euros.