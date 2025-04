Esto es lo que pagarás por dormir en el nuevo y lujoso hotel 5 estrellas de Gerard Piqué y Meliá en Málaga

Uno de los proyectos hoteleros más esperados en los últimos años en Málaga tiene ya fecha de apertura. Será el 1 de noviembre cuando oficialmente abra sus puertas el nuevo ME Málaga, el 5 estrellas construido sobre el solar del antiguo Cine Andalucía, propiedad de Gerard Piqué y explotado por la cadena Meliá.

El hito vendrá a poner fin a un periplo iniciado a mediados de 2018, cuando la entonces propietaria de la parcela, una firma con sede en Madrid, inició el camino para la construcción de un gran establecimiento hotelero en pleno Centro de la capital de la Costa del Sol. La operación dio un giro radical en julio de 2021, cuando se conoció que una empresa vinculada a Piqué adquirió la parcela, con el objetivo de que albergase un nuevo proyecto de la cadena Meliá.

Cuatro años después el inmueble alcanza un nivel avanzado de ejecución, dejando en evidencia su impacto en el entorno de la Plaza de la Merced. La fecha de inauguración queda oficializada en la propia web del establecimiento, a la que ya se puede acceder para realizar reservas con vistas a esas fechas.

Cuatro son los formatos de habitación que se ponen a disposición de los clientes. Si la idea es reservar para dos adultos, la más económica es Always ME, que dispone de 20 metros cuadrados; la más cara, la Ultimate ME+ Panoramic Suite, que cuenta con 93 metros cuadrados.

El simple ejercicio de plantear la reserva para el primer fin de semana de apertura, con entrada el sábado 1 de noviembre y salida el domingo 2 de noviembre permite constatar el nivel del establecimiento. La horquilla de precios va de los 318 euros de la habitación más económica a los 1.838 euros de la más cara.

Interior de una de las habitaciones del ME Málaga.

En medio podemos encontrar la Extra ME+ por 394 euros la noche y la Extra ME+ Junior Suite Vista Alcazaba, con 42 metros, por 489 euros. Y todo ello sin incluir el desayuno. En caso de que quiera hacerlo, el valor más elevado se dispara hasta los 1.885 euros.

Los precios de referencia son algo más bajos si la decisión es la de reservar entre semana. Así, si optas por entrar el lunes 10 de noviembre y salir el martes 11 de noviembre, la habitación más económica (sin desayuno) baja a 285 euros, mientras que la más cara lo hace a 1.805 euros.

Aunque queda mucho tiempo por delante, ¿cuánto puede valer una habitación en el ME Málaga en la Semana Santa del año que viene? La consulta de las fechas situadas entre el domingo 29 de marzo de 2026, Domingo de Ramos, y el Domingo de Resurrección, el 5 de abril del año que viene, permite descubrir que una noche el Jueves Santo, uno de los grandes días de la Semana Santa malagueña, el pico más alto se incrementa hasta los 2.158 euros (sin desayuno). Por su parte, el Lunes Santo del año que viene esta misma habitación sale por 2.026 euros.

En la primera planta, el hotel contará con un centro de convenciones y un gimnasio, mientras que en las cuatro siguientes se distribuyen las habitaciones: un total de 128. En el ático, se ubicará una gran piscina infinity exterior climatizada con solárium, bar y un restaurante que, sin duda, aspira a convertirse en el mejor rooftop de la ciudad.