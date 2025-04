Semana Santa de Málaga 2025: estos son los cortes de tráfico en Málaga capital este fin de semana

El momento más esperado para los amantes de la Semana Santa ya ha llegado. Este domingo es el domingo de Ramos y, si el tiempo lo permite, comenzará de forma oficial la Semana Santa de este año en Málaga.

No obstante, en los días previos hay multitud de traslados y, por tanto, cortes de tráfico. El Ayuntamiento de Málaga ha informado de que estas serán las calles afectadas durante este fin de semana por las procesiones.

Viernes 11 de abril

· Salida Procesional Nuestro Padre Jesús de la Salvación Despojado de sus Vestiduras y María Santísima de la Encarnación de 18:00 a 00:00 horas con el siguiente recorrido: Ingeniero Días Petersen, Toledillo, Emilio Lafuente Alcántara, Cortijo de Echarte, Niño de Gloria, Niño del Museo, Antonio Chacón, Cayetano de Cabra, Gaucín (sentido sur), Vistafranca, José María de Llanos, Alcalde Joaquín Alonso, Francisco José, Gaucín (sentido norte), Avda. Europa, Alpargaterito, Tres Cruces, Hoyo Higuerón, Cortés el Viejo, Bulevar Adolfo Suárez, vía secundaria Bulevar Adolfo Suárez, Alcalde Romero Raggio, Toledillo, Ingeniero Díaz Petersen.

· Procesión de Nuestra Señora de los Dolores de 20:30 a 02:30 horas con el siguiente recorrido: Plaza de la Iglesia, Lope de Rueda, Escritor Enrique Castillo, Escritor Busto Previ, Batanes, Lope de Rueda (sentido centro), Escritora Ana María Matute, Joyería Orfebrería, Lara Castañeda, Ciruelos, Jesús de la Sentencia, Forja, Lara Castañeda y Lope de Rueda hasta la Parroquia.

· Procesión Cofradía de Jesús de Medinaceli, Santo Cristo del Socorro y María Santísima de la Candelaria de 17:30 a 02:15 horas con el siguiente recorrido: Poeta Bernardo de la Torre, Godino., Avda. Doctor Marañón, Avda. Arroyo de los Ángeles, Puente de Armiñán, Cruz del Molinillo, Parras, Gaona, Guerrero, Dos Aceras, Carretería, Puerta Buenaventura, Plaza del Teatro, Méndez Núñez, Plaza de Uncibay, Granada, Echegaray, San Agustín, Santa María, Molina Lario, Plaza del Siglo, Granada, Santa Lucía, Comedias, Nosquera, Plaza San Francisco, Marqués de Valdecañas, Álvarez, Don Rodrigo, Avda. De la Rosaleda, Avda. Arroyo de los Ángeles, Avda. Doctor Marañón, Godino, Poeta Bernardo de la Torre.

· Celebración de la Procesión Viernes de Dolores, Nuestro Padre Jesús Nazareno del Paso y Nuestra Señora de los Dolores de 21:00 a 01:15 horas con el siguiente recorrido: Plaza Valladolid, Plaza San Antonio Abad, Camino Nuevo, Plaza de la Inmaculada, Vega, Toril, Lomita, Gavilanes, Maestro Vert, Cabo de Gata, Avda. San Javier, Torremolinos, Teresa Blasco, Camino Nuevo, Plaza de San Antonio Abad, Plaza de Valladolid.

Sábado 12 de abril

· Salida Procesional Asociación de Fieles de Nuestro Padre Jesús de la Paz y Verdad y Sagrario de 17:00 a 22:00 horas con el siguiente recorrido: Virgen de las Nieves, Virgen del Rosario, Virgen del Rocío, Plaza Pío XII, Virgen de las Flores, Argentea, Francisco Paula Pareja, Simeón Jiménez Reyna, Pedro Gómez Chaix, Virgen del Rocío, Virgen de la Inmaculada, Plazuela Jesús de la Verdad, Virgen de la Paloma, Virgen de la Esperanza, Virgen del Rocío, Virgen del Rosario, Virgen de las Nieves.

· Traslado del Santísimo Cristo, Luz Del Mundo, María Santísima del Mar, Nuestro Padre Jesús de Los Niños y San Andrés Apóstol (Hermandad de San Andrés) de 16:30 a 00:00 horas con el siguiente recorrido: Emilio de la Fuente, Cortes el Viejo, Hoyo de Higuerón, Canchal, Llanonillos, Puerta Oncala, Panerón, Cancho Pérez Alcalareño, Balazón, Avda. Europa, Calerito, Avda. Europa, Calerito, Avda. Europa, Avda. Isaac Peral, Avda. de la Luz, El Ches, Currito de la Cruz, Conejito de Málaga, Alcalde Joaquín Alonso, Avda. Europa, Puerto Oncala, Llanoncillos, Canchal, Hoyo de Higuerón, Cortes el Viejo.

· Salida Penitencial por Grupo Parroquial Jesucristo en su Pasión y Nuestra Señora de los Desamparada de 18:00 a 23:30 horas con el siguiente recorrido: Parroquia Santa María Goretti, Corregidor Antonio de Bobadilla, Corregidor Francisco de Molina, Corregidor Carlos Zapata, Cristóbal de Villalón, Obsidiana, Avda. Ortega y Gasset, Juan Gris, Carratraca, Alozaina, Alcalde Díaz Zafra, Alozaina, Valle de Abdalajis, Casarabonela, Iznate, Río Arrago, Cuidad de Andújar, Río Durantón, Plaza Río Trabanco, Río Agueda, Alozaina, Periana, Coronel Osuna, Mijas, Avda. Ortega y Gasset, Corregidor Ruiz de Pereda, Río cabrera, Río Mao, Río Boeza, Corregidor Riz de Pereda, c/ Corregidor Paz y Guzmán, Parroquia Santa María Goretti.

· Procesión Nuestra Madre del Buen Camino de 10:00 a 13:45 horas con el siguiente recorrido: Capilla del colegio Gamarra, Sondalezas, Palo Mayor, Dr. Escassi, Dr. Pérez Montaut, Pje. Aralar, Pje. Gorbea, Pje. Urbasa, Pje. Begoña, Rivas Fernández, Fco. Ferrer, Pza. Prudencio Jiménez, José María Coopello, Rivas Fernández, Domingo Lozano, Dr. Morales Villarrubia, Los Rosales, Brújula, Sondalezas, entrada al colegio Gamarra.

· Procesión Palmas Parroquia la Purísima desde las 18:30 horas con el siguiente recorrido: Plaza D. Prudencio Jiménez, José María Coopello, Morales Villarrubia, José María Freuiller, Pasaje Gorbea, Pasaje Aralar, Pasaje Begoña, Plaza de Basconia, Pasaje Aranzazu, Eduardo San Martín, José María Freuiller, Rivas Fernández, Juan Sánchez, Plaza Prudencio Jiménez.

Domingo 13 de abril

· Procesión Domingo de Ramos San Antonio de Abad. Salida a las 11:30 horas con el siguiente recorrido: Preste Juan de las Indias, Camino del Retiro, Camino Nuevo, Plaza San Antonio Abad.

· Procesión Palmas de la Iglesia de San Antonio María Claret. Salida a las 11:30 horas con el siguiente recorrido: Santa Micaela, Manrique, Zenete, Cristo de la Epidemia, Plaza de Olletas, en ese punto la comitiva se divide en dos partes. 1ª parte Continúa por c/ Toquero hasta el acceso al Seminario Diocesano por la entrada situada en la c/ Obispo González García. 2ª parte continúa por Plaza de Olletas a Alameda de Capuchinos, cambio de sentido a la altura de c/ Luque, Alameda Capuchinos y llegada a la Parroquia San Antonio María Claret.

· Procesión Domingo de Ramos San Juan de la Cruz. Salida a las 10:30 horas con el siguiente recorrido: Plaza Dánvila, Almagro y Cárdenas, Padre Lerchundi, Ctra. de Almería, Parroquia Juan de la Cruz.

· Procesión Domingo de Ramos Ntra. Sra. Del Carmen de 10:00 a 12:00 horas con el siguiente recorrido: Ruiz y Maiquez, Degas, Cézanne, Rafael Zabaleta, Fra Angélico, Veronés, Copenhague, Praga, Pintor José Ruiz Blasco, Hortensia, Jumillanos, Tomás Luis de Victoria, Jacob, Templo.

· Procesión Domingo de Ramos distrito Este desde las 12:00 hasta las 12:30 con el siguiente recorrido: Colegio Madre Asunción (Paseo del Limonar, 22) hasta Parroquia San Miguel (calle San Vicente de Paúl, 18-20).

· Procesión de Palmas Parroquia San Pablo. Salida a las 9:50 horas con el siguiente recorrido: Plaza Montes, c/ Trinidad hasta c/ Rosarito, pasando a la c/ Jara para desembocar en la Plaza de San Pablo, sigue por c/ Jara hasta c/ Tiro, c/ de la Trinidad hasta pasaje de la Faraona para volver a la Plaza de San Pablo y entrar en el templo.