Herbert, el sintecho que pedía en La Luz, ha salido de la calle y trabaja reformando casas: “Estoy muy agradecido”

La vida de Herbert Rodríguez ha dado un cambio de 180 grados en cuestión de meses. El pasado mes de diciembre aparecía en EL ESPAÑOL de Málaga en una situación vulnerable, en la calle, mientras pedía comida en la puerta del Mercadona del Carril del Conde, en el barrio de La Luz, y ahora se encuentra viviendo bajo techo gracias a la solidaridad de unos amigos que ahora son vecinos del barrio.

Desde hace semanas, no se le ve en el supermercado y eran muchos vecinos los que preguntaban por él cuando iban a comprar deseándole que todo le fuera bien a este hombre, de nacionalidad argentina, que solía escribir en la puerta de esta gran superficie libros que luego vendía en Amazon. Así, Herbert ha confirmado a este periódico que ha podido salir de la calle y que ahora duerme en una vivienda del barrio de La Luz con sus nuevos compañeros de trabajo.

Porque sí, además de vivienda, también ha conseguido un puesto de trabajo en Lemans renov'plus, una empresa en la que, explica, realizan tareas de construcción, reforma de hogares, electricidad o hasta fontanería. "La empresa es de unos chicos suizos que me han ayudado mucho, estoy muy agradecido porque ahora vivo en la avenida de La Luz. Han hecho días muy malos con el clima revolucionado y no puedo imaginar lo que sería vivir en la calle", explica.

Una imagen de un trabajo de Herbert. Cedida

Su historia

En el barrio de La Luz de Málaga todos lo conocen como 'el hombre del cartel', porque pedía los productos que necesitaba con un cartón, pero pocos conocían su historia hasta que él mismo la contó en este periódico. Herbert llegó a España hace diez años. Proveniente de Buenos Aires, dejó su carrera en el mundo farmacéutico tras 20 años de experiencia y su vida en Argentina debido a razones que prefiere guardar en la intimidad. "Tomé una serie de decisiones y es algo que quiero dejar ahí", explicaba con cierta melancolía. El motivo de su viaje a España estuvo ligado a una familia de Málaga a la que conoció por Internet y que afrontaba problemas de salud. Dejó todo para ayudarles. Durante unos años convivió con ellos, aportando lo mejor de sí, hasta que las dificultades de la convivencia marcaron un punto final.

Tras su marcha, uno de sus hermanos, en una mejor circunstancia económica, pudo pagarle una habitación en un piso compartido tras la pandemia que, también tuvo que dejar debido a los altos gastos como el agua o la luz que provocaban sus acompañantes. Tampoco le gustaban, dice, los aires de sus compañeros. Así que para él, "lo mejor" que pudo pasarle es irse a la calle.

Aunque reconoce que en las idas y venidas en España llegó a pasar un mes en la calle, fue tras dejar el piso cuando llegó, realmente, el período más difícil. Pero la experiencia y conocer bien "las reglas de la calle" le han permitido salir adelante durante el pasado 2024. Ha pasado casi dos años al aire libre.

En ese tiempo pasó por varios supermercados, pero ha sido en el Mercadona de La Luz donde encontró su familia y unos vecinos a los que siempre estará agradecidos. Vecinos que le ayudan siempre que pueden, ya sea con comida o con un simple rato de charla. "España no te da una mano, pero la gente de este barrio sí", contaba en diciembre con gratitud.

A sus 20 años de carrera como farmacéutico, hay que sumar que Herbert es escritor. Tiene muchísimos libros en Amazon. Algunos son cuentos y en otros habla sobre aspectos que cree que uno solo investiga cuando está en la calle. En uno habla sobre el calor de una ciudad de Sevilla y en otro sobre como "acorralar" al terral en las ciudades, todo ello ideas que nacen de su experiencia en la calle.

Sus libros eran y siguen siendo muy baratos. Dice que no le importa ganar poco dinero. Le enorgullece que su nombre esté ahí, entre otros autores. "No me gustan las redes sociales, y para vender libros necesitas propaganda", explicaba en la entrevista con resignación. Pese a esto, ha logrado vender algunos ejemplares y sigue escribiendo desde su teléfono móvil. Tiene muchas ideas en mente.

En cuanto ahorre, su meta no es otra que regresar a Argentina, donde tiene un terreno en las montañas de Córdoba. "En ello gasté gran parte de mis ahorros del pasado. Ahora quiero conseguir lo necesario para volver, creo que en España me pondrán fácil el irme, pero necesito solo lo justo para irme allí, es la vida que quiero", afirma.