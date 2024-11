Vecinos del Parque del Oeste se manifiestan en la inauguración del Festival de las Linternas: "Paco, ¿dónde están los patos?"

Una tarde de niebla y mucha humedad no ha impedido a cientos de vecinos del entorno del Parque del Oeste a salir a la calle a manifestar su rechazo hacia el Festival de las Linternas en el día de su inauguración. A las 17.30 horas, varias decenas de ellos se convocaron junto a las pistas de baloncesto, como han venido haciendo los dos últimos domingos, cargados de pancartas donde mostraban lemas como "Parque sí, negocios no", "Fuera vallas" o "Salvemos nuestro parque".

¿Y cuál es el motivo de la protesta? Según los manifestantes, mostrar "un no rotundo" al nuevo festival, que ocupa casi la mitad del parque. En sus propias palabras, la convocatoria tanto por las luces o la idea en sí, sino por los daños que provocan a los vecinos, que han "perdido" un parque que usaban a diario, sobre todo para cruzar hacia el paseo marítimo de forma cómoda. Además, algunos añadían ahora tendrán más problemas para aparcar "por culpa de que otros hagan negocio". Muchos de ellos piden al Ayuntamiento que en caso de que el Festival de las Linternas vuelva, este se traslade al recinto ferial, donde se pueden habilitar plazas de parking sin problema.

Ana, vecina de Sixto, explicaba a este periódico que había acudido a la manifestación porque "De la Torre y todo su equipo de Gobierno han querido privatizar un parque de todos los malagueños para un evento privado". "Hacemos este esfuerzo para que el próximo año se lo lleven de aquí. El recinto ferial también nos cuesta dinero todo el año, porque se le paga la vigilancia. Que se lo lleven allí y dejen el parque para los malagueños, que por cierto, a ver cómo nos lo dejan cuando acabe todo", opinaba.

Hasta ahora, los organizadores del movimiento vecinal han recaudado más de 2.500 firmas en Change.org, aunque también las han ido recabando en físico con los manifestantes que han acudido a las convocatorias. Esta tarde, tras percatarse de que en la zona trasera del espectáculo no iba a oírse lo suficiente la manifestación, decidieron trasladarse en una 'procesión' improvisada hasta el acceso principal, en la calle Francisco de Cossío.

En las primeras horas de la tarde, algunos invitados y políticos como el concejal del distrito, Francisco Pomares --quien esquivó lo peor de la manifestación por minutos-- o la concejala de Fiestas, Teresa Porras, acudieron al recinto, que a partir de las 20.00 horas comenzó a acoger al público general.

Sin embargo, el arranque del festival fue bastante tenso para los organizadores, quienes tuvieron como banda sonora, además de su música, el ruido que provocaban los pitidos de los silbatos o las patadas al muro que se ha construido alrededor del festival a fin de evitar que se vean las luces desde fuera. Una zona de él incluso ha quedado doblada a causa de los zapatazos.

"Paco, Paco, ¿dónde están los patos?" o "Paquito, canalla, quítanos la valla" han sido dos de los cánticos más repetidos junto a "Parque sí, negocios no", que incluso entonaban los más pequeños alegando que querían volver a ver los animales del parque.

Una imagen de la manifestación. AR

En todo momento, los manifestantes se mostraron calmados, más allá de los golpes a la valla y algún que otro encontronazo con los agentes por querer pegar golpes justo en la puerta de entrada. También increparon a todos los que accedían al recinto. Cuando llegó la hora de que el público que había comprado su entrada accediera, la Policía Nacional --había una amplia presencia de agentes--, hizo un camino creando una valla humana que separara a los usuarios que entraban de los manifestantes.

Algunos de los que han decidido acudir hoy al festival (que estaba muy concurrido), entendían la protesta de los vecinos, pero otros aseguraban que "no era para tanto" y que ellos no eran "delincuentes". Por su parte, ante las críticas de que se haya cerrado el 45,5% del parte --según datos del Ayuntamiento--, Teresa Porras hace unos días explicaba que "no es verdad que el parque vaya a estar cerrado, sino que hay una parte que no estará abierta". Además, reseñaba que se podía hacer deporte, pasear al perro y hasta jugar al ajedrez.

La valla levantada por los golpes. Alba Rosado

Porras aseguró que después de 26 años iluminando Málaga ha visto de todo, incluso críticas a las luces de calle Larios al principio "porque nos gastábamos mucho dinero", pero para Málaga "no es un gasto, sino una inversión". "Luego se han subido al carro todas las ciudades de España y del mundo", alegó. Así, cree que el Festival de las Linternas acabará consolidándose, más allá del ruido de las últimas semanas.