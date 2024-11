Mansour Konte, el 'héroe' de Sostoa que ayudó en la DANA, también reconocido en el Pleno del Ayuntamiento de Málaga

Mansour Konte, el calificado como 'héroe' de Sostoa en la última DANA de Málaga por su rescate a una mujer que quedó paralizada en mitad de las inundaciones que afectaron a la ciudad, ha vuelto a obtener un nuevo reconocimiento municipal. Si hace unos días el propio alcalde recibía en el Ayuntamiento de Málaga a Mansour y este miércoles se conocía que finalmente será él el rey Baltasar en la Cabalgata de Reyes de Málaga, este jueves era reconocido en el Pleno del Ayuntamiento.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, le ha entregado hoy al inicio del Pleno ordinario de noviembre una mención honorífica especial a este migrante, de solo 19 años, “como expresión de gratitud a su valentía y solidaridad durante la inundación ocasionada por la DANA el 13 de noviembre y por su difícil intervención para asistir a la joven Cristina que se encontraba atrapada en medio del agua, así como en reconocimiento a su generosa disposición para ayudar a quienes podían necesitarlo en esta situación de emergencia”.

Esta mención, que está prevista en el Reglamento de Honores y Distinciones del Ayuntamiento de Málaga, fue acordada en la Junta de Portavoces celebrada ayer miércoles, donde también se aprobó que fuera rey mago.

Igualmente, en el pleno se ha ratificado la propuesta del Área de Seguridad, por la que se ha realizado la felicitación pública a cuatro policías locales: Francisco Gallardo, José Antonio Molina, José Carrasco y Antonio Jesús Gómez (los dos primeros presentes en el Salón de Plenos), que tuvieron una actuación destacada en la función de sus tareas como agentes en la zona de Churriana, en el asalto a una vivienda.

"No soy un héroe"

Esta ola de gratificaciones han pillado por sorpresa a Mansour, quien en una primera entrevista con EL ESPAÑOL de Málaga a las horas de su buena acción reconocía que no terminaba de entender el revuelo por ayudar a esta mujer, pues considera que es lo que habría hecho cualquier persona.

Le duele "en el corazón" cada vez que llueve y asegura que siempre que hay tormenta en su país, Guinea-Conakri, suelen quedar muchas casas destrozadas y entre los vecinos siempre se ayudan. De igual forma, esta mañana, el joven confesaba a EL ESPAÑOL de Málaga que no se esperaba que el alcalde "le entregara un diploma para volver a darle las gracias" y que no terminaba de entender lo que suponía ser el rey Baltasar. "Me han dicho que estaré con niños y que habrá caramelos", decía el joven, a través de audios.

Tras mostrarle un vídeo de la cabalgata del año pasado, Mansour se ha quedado muy sorprendido, afirmando que "está chulo" y que "claro que quiere hacerlo". Habrá que ver qué siente cuando se vista de gala con los habituales trajes del malagueño Jesús Segado y se suba a su carroza para llenar de ilusión a los niños y niñas de la ciudad.