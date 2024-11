Hady, Brahima y Mansour: los tres únicos representantes de Baltasar negros en la historia de la Cabalgata de Reyes de Málaga

Después de más de cien años de historia, Málaga ha aprobado desmaquillar definitivamente al rey Baltasar en la Cabalgata de Reyes Magos de la ciudad. La tradición era que este rey estuviera encarnado por un político, pero este miércoles, en la Junta de Portavoces, se ha decidido que a partir de 2025, Baltasar será siempre una persona negra, eso sí, elegida en base a méritos, trayectoria profesional o acciones destacadas por el propio alcalde de Málaga, Francisco de la Torre.

Así, se acaba por fin el criticado blackface, o lo que es lo mismo, ver a los políticos maquillados con pintura de color marrón para simular la piel del rey Baltasar. Este año, el elegido es Mansour Konte, el joven guineano que se hizo viral este mes por salvar el peor día de la DANA en Málaga a una mujer que se quedó paralizada en las inundaciones de la calle Héroe de Sostoa. Konte, que solo tiene 19 años, será la tercera persona de raza negra que encarnará Baltasar en la historia de la Cabalgata de Reyes de Málaga después de Brahima Traore (2017) y Hady Coulibaly (2023).

Brahima Traore

El primero fue Brahima Traore, en el año 2017. El grupo municipal Málaga Ahora solicitó que fuera este refugiado africano el elegido para vivir esta experiencia mágica, aspecto que el alcalde de Málaga decidió aprobar. Traore, entonces marido de una malagueña, llegó a España en 2002 desde su país de origen, Costa de Marfil, para huir de la guerra civil.

Brahima fue elegido como Baltasar, principalmente, por su labor como activista en apoyo a los refugiados junto a su mujer tras vivir en sus propias carnes cómo es para ellos el camino hasta España o, de otra manera, hacia un futuro mejor.

Hady Coulibaly

Historia similar tiene Hady Coulibaly. "Yo corría y miraba solo hacia delante, tenía que ir con esa mentalidad, porque si miraba atrás veía a la muerte detrás de mí", con estas palabras definía a finales de 2022 Hady Coulibaly, el rey Baltasar de la Cabalgata de Málaga de este año, su salto a la valla de Melilla hace ya una década, la madrugada del 23 de junio de 2013, en pleno Ramadán.

Con apenas 20 años, huyó de la guerra en Mali, dejando atrás a sus hermanos y a su madre mientras que miraba hacia al frente, aunque la muralla de soldados marroquíes, los 'pinchos' de la propia valla y la Policía Nacional de España no pusieran "sencillo" cumplir el único objetivo que tenía en su vida.

Hubo un momento en el que creyó que en el intento de aquella noche de junio no iba a conseguir atravesarla. "Tenía a un policía español a un palmo de mí cuando aún no había entrado al campo, por así decirlo. De hecho, me frené y me dije que aquel día no era el día para entrar y que ya lo volvería a intentar en otra ocasión. Pero no sé, algo me empujó. Fue extraño. Todo pasó en unos segundos. Sentí una fuerza muy extraña que me hizo correr más y lo conseguí", contaba en una entrevista a EL ESPAÑOL de Málaga.

Alba Rosado La historia de Hady, el rey Baltasar de la Cabalgata de Reyes de Málaga que saltó la valla de Melilla

Hady fue elegido por Nicolás Sguiglia, de entonces Unidas Podemos, para representar a Baltasar en la cabalgata de 2023. Al parecer, el concejal se coordinó con la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) en Málaga para ceder su papel como rey mago a algún trabajador.

Hady entonces estaba trabajando en el equipo de mantenimiento y limpieza del CEAR. Cuando se lo propusieron, no dudó en aceptar. Ni conocía a Sguiglia ni era militante de su partido, pero no le dio importancia a esto. No podía decir que no a llenar de ilusión a los niños malagueños.

"Estoy muy agradecido con el gesto de elegir a alguien del CEAR. Además, creo que es mucho más creíble que una persona negra haga de Baltasar en lugar de alguien con la cara pintada y los brazos blancos, ayuda si es más, a mantener la ilusión del niño; es muy acertado por su parte o eso creo yo", contaba a finales de 2022. A partir de este año, acaba al fin el blackface en la cabalgata de Málaga y ya siempre será, como él quería, una persona de raza negra quien interprete a los Reyes Magos. Él llevó como pajes a un ciudadano senegalés y a otro colombiano.

Brahima había tenido la oportunidad de ser rey mago en Monda antes que en Málaga, pero Hady también hizo lo propio en El Palo, aunque tras la cabalgata confesó a este medio que la experiencia no tuvo nada que ver. No podía dejar de sonreír vistiendo el traje que el diseñador malagueño Jesús Segado le preparó a medida.

Su idea al llegar al CEAR era marcharse a Francia, pero la ciudad de Málaga le ganó. "A veces uno cree que tiene un camino, pero las cosas cambian. Málaga tiene un clima maravilloso y me encanta el mar. Pero creo que me quedé por la gente. Es una ciudad muy hospitalaria, que acoge", contó.

Mansour Konte

Ese amor por Málaga también lo está viviendo en sus propias carnes Mansour Konte, el joven guineano de 19 años que se hizo viral este mes por rescatar a una mujer que se quedó paralizada en una inundación en plena DANA.

Sobre las cuatro de la tarde del 13 de noviembre, en plena alerta roja de la DANA, Mansour estaba en su habitación observando lo mucho que llovía a través de su ventana. Málaga entera se había autoconfinado prácticamente después de la tragedia de Valencia.

Entonces, vio cómo varios contenedores de basura bajaban la calle flotando y empezó a comprender que la situación se estaba descontrolando. En ese momento, llegaron agentes de la Policía, quienes, según su relato, empezaron a llevar estos bidones a una zona segura, a fin de que ningún vehículo impactara con ellos.

No lo dudó ni un segundo, quería ayudar. Así que bajó a la calle entregado a echar una mano a quien lo necesitara. Tras poner a salvo varios contenedores de basura con el agua casi a la cintura para ayudar a los policías, se dio cuenta de que una mujer, a la altura de la gasolinera Alaska, estaba totalmente en shock al verse rodeada de agua, incapaz de reaccionar.

La vida de Mansour no ha sido sencilla. Llegó en patera a España en octubre de 2023 huyendo de Guinea-Conakry, el país que le vio nacer y donde permanecen su hermano y su madre. De allí viajó por carretera hasta Senegal, donde cogió aquella barca camino de Tenerife, en busca de un futuro mejor.

Ahora solo desea que España sea su hogar definitivo y desarrollar aquí su vida profesional. Le gustaría tener un trabajo ligado al mar, un mundo que le apasiona. En concreto, sueña con ser capitán de barco. Desde que se hizo viral su historia, le han llegado diferentes ofertas de trabajo que ahora valora con profesionales que le están asesorando.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, también quiso recibirle en el Ayuntamiento de Málaga para agradecerle su buena acción. Ahora, ha permitido que sea Mansour el que tenga la oportunidad de vivir una tarde mágica desde la carroza del rey Baltasar. Conociendo el buen humor y la alegría que desprende el chaval, seguramente esté a la altura y llene de emoción a los más pequeños de la casa.

Ayuntamiento de Málaga El alcalde de Málaga recibe en el Ayuntamiento a Mansour, el héroe viral en la DANA de Málaga

Tras los nombres de Brahima, Hady y Mansour vendrán muchos más nombres de personas de raza negra a las que el alcalde elegirá por sus buenas acciones. Desde hoy, Málaga le ha pegado una patada al betún y, por tanto, al racismo, para abrazar la diversidad en su centenaria cabalgata.