La Zona de Bajas Emisiones de Málaga, en la recta final: este es el plazo que se maneja para que empiece a funcionar

Durante el primer año, todos los vehículos, con independencia de si tienen o no etiqueta y de la zona de la que procedan, tendrán libre acceso.

Segundo año

Los filtros empezarán el segundo año. En este caso, podrán acceder sin limitación los de etiqueta Cero, Eco, C y B, así como aquellos que carezcan de la misma pero estén domiciliados en Málaga. Es decir, los que vengan de fuera de la ciudad y no tengan etiqueta no podrán entrar.