De la Torre destaca el avance en la ejecución del programa de gobierno tras el primer año de mandato

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha valorado, en el marco del balance de la gestión realizada en este primer año de mandato, que el Ayuntamiento de la capital avanza en el cumplimiento del programa de Gobierno para el periodo 2023-2027.

De la Torre, junto con la portavoz del equipo de gobierno, Elisa Pérez de Siles, ha explicado los hitos más importantes de la gestión cuando está cerca el 17 de junio, primer aniversario de la constitución de la actual Corporación.

Vivienda, actuaciones en distritos y nuevas centralidades, movilidad, sostenibilidad medioambiental, limpieza y playas, así como seguridad, innovación y captación de inversiones, turismo, educación, fomento del empleo, cultura, juventud, deporte y derechos sociales son algunos de los temas a los que ha aludido en rueda de prensa.

Vivienda

Entre otros, De la Torre ha destacado que se han aprobado los pliegos para la licitación de 13 parcelas municipales para la construcción de 1.168 VPO en venta que se sumarán a 1.056 viviendas protegidas, la mayoría de alquiler para jóvenes, que está promoviendo el Consistorio.

Así, De la Torre ha incidido en que la "apuesta" por la vivienda, enmarcada en el Plan de Vivienda y Suelo, se ha materializado en la promoción de viviendas protegidas en régimen de alquiler o venta de forma directa o mediante la colaboración público-privada.

Además, ha recordado el programa de ayudas municipales y la rehabilitación de edificios y ha sostenido que "el impulso a la construcción de vivienda se produce a la vez que se limita el registro de viviendas turísticas en la ciudad de forma transitoria en tanto el Ayuntamiento apruebe una zonificación que establecerá límites en las áreas más saturadas".

También ha señalado que se ha continuado con "la atención permanente" a los distritos, tanto en materia de conservación viaria y de colegios como de renovación urbana y nuevos equipamientos y ha puesto como ejemplos el inicio de las obras del parque metropolitano del Campamento Benítez y del Neoalbéniz y el diseño del edificio de la parcela del Astoria-Victoria, que está en fase de adjudicación.

Por otro lado, en materia de equipamientos culturales ha destacado el inicio de los trabajos geotécnicos para la construcción del CaixaForum y que el Ayuntamiento haya adjudicado la actualización de la redacción del proyecto de ejecución del auditorio para "avanzar en la construcción de esta necesaria infraestructura".

Precisamente, sobre el auditorio, ha insistido en que lo que el Ministerio dice es que "no me veo en la gestión, pero sí en la construcción" y le han mandado un modelo de convenio; así como que hay que concretar con la Junta y la Diputación.

No obstante, ha insistido en que quiere algo "que sea ágil". "En cuanto tengamos la parcela y el proyecto redactado, si tenemos claras las ideas y los documentos escritos para que la Intervención no me ponga pegas, licitamos con nuestra aportación, nuestro compromiso y el compromiso de las demás administraciones".

En cuanto a las medidas de activación económica ha destacado la concesión de 1.054 licencias, para un total de 1.431 viviendas, a las que se suman 7.151 declaraciones responsables de obras. Todas ellas suman un total de 537 millones de euros de presupuesto de ejecución material.

Por otro lado, De la Torre ha recordado que el Ayuntamiento ya ha concluido los cuatro anteproyectos del Plan Málaga Litoral, que presentará en los próximos meses y también que se están dando los primeros pasos para encargar un análisis de demanda del aparcamiento en Ciudad de Melilla.

Precisamente, tras ser cuestionado se ha referido más en profundidad al Plan Litoral y ha incidido en que "estamos en condiciones de seguir avanzando, no hemos estado parados". Ha insistido en que este proyecto dependerá de tener financiación y "dependerá si los fondos europeos encajan y si las administraciones regional y central tienen fondos". "Lo haremos, si vamos encontrando esos encajes", ha dicho.

Movilidad

Sobre movilidad, tras recordar que se ha avanzado en el desarrollo de la Zona de Bajas Emisiones y está en trámite de aprobación inicial la nueva ordenanza de movilidad que regulará este y otros aspectos, ha aludido a que se ha dado luz verde a los casi cinco nuevos kilómetros de carril bici, que crece la flota de eléctricos e híbridos de la EMT, y los aparcamientos.

En lo que respecta a sostenibilidad medioambiental, De la Torre ha subrayado que se ha seguido avanzando en el incremento de la superficie de zonas verdes de la ciudad hasta situarse en los 7,7 millones de metros cuadrados.

Además, ha recordado que Málaga cuenta con el primer cementerio público de animales de compañía, que abrirá sus puertas en los próximos días y gestionará Parcemasa. El ahorro energético es otra de las acciones subrayadas por el regidor, así como las medidas en relación con la sequía.

En materia de reciclaje de residuos, ha explicado que se avanza en la implantación del contenedor marrón y en las mejoras en la planta de Los Ruices para incrementar su eficiencia.

Además, sobre playas, ha recordado que se ha ampliado la temporada alta del servicio y se han instalado aseos para personas ostomizadas, entre otros. Ha destacado, por otro lado, los temas relacionados con la seguridad como la incorporación de agentes o la videovigilancia.

Innovación

Por otro lado, también se ha detenido en la captación de talento y atracción de inversiones y ha valorado el hecho de que el Ayuntamiento haya contribuido a la instalación en la ciudad de 18 compañías internacionales con una previsión total de 1.027 puestos de trabajo en este primer año de mandato y ha logrado que Málaga sea la primera ciudad española certificada como Destino para Nómadas Digitales por Aenor.

Sobre educación, ha destacado la apuesta por la FP con la apertura de la Oficina Municipal de la Formación Profesional, y ha incidido en "el compromiso continuo de apoyo a la Universidad de Málaga, compatible con la llegada de la Alfonso X El Sabio y la Universidad Europea".

A ello ha sumado en materia de emprendimiento el que hayan finalizado ya las obras de la primera Incubadora de Alta Tecnología en Metaverso en Europa y las de la Casa de Socorro como Centro de Alto Rendimiento de Emprendedores Creativo-Culturales.

Social

Por otro lado, en materia social, ha destacado las prestaciones por 5,1 millones de euros tramitadas en este tiempo, a la vez que se incrementa la aportación para economatos y para seguir apoyando a familias que van a quedarse fuera del nuevo sistema de reparto de alimentos del Gobierno que excluye a familias vulnerables sin hijos.

De la Torre también ha recordado que la ciudad ha sido seleccionada, por segundo año consecutivo, como finalista a Capital Europea de la Juventud y está involucrada en un proceso participativo para definir el proyecto que podría llevarla a ostentar por primera vez esta capitalidad en el año 2027.

En materia de cultura, entre otros, ha incidido en cuanto a los espacios expositivos, museos y centros culturales que una de las acciones en las que se está avanzando es en incorporar la gestión del CAC al Ayuntamiento, de modo que haya una gestión conjunta por parte del Área de Cultura tanto del CAC Málaga como del Mupam.

En Turismo, ha dicho que está en trámite de contratación el estudio para la descentralización de flujos turísticos y la puesta en marcha de rutas alternativas y se ha continuado trabajando en posicionar a Málaga como puerto base y en ampliar conectividad aérea internacional con mercados lejanos.

Por último, tras ser cuestionado sobre la celebración del Debate de Estado de la Ciudad se ha mostrado "siempre" abierto a ello y ha puesto otoño como posible fecha para llevarlo a cabo.