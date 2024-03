Alquilar una vivienda en Málaga: el precio real del mercado está a años luz de lo que dice el Gobierno

El mercado del alquiler residencial en Málaga parece desbocado. Empujado por la escasez de oferta y por el efecto atractor que la capital de la Costa del Sol tiene en los últimos años sobre miles de nuevos residentes, la variable precio continúa en niveles muy elevados.

Y ante este fenómeno, el Gobierno quiere asumir un papel intervencionista, tratando de poner cierta mesura ante tanta locura de valores disparados. Aunque el impacto real de este rol se antoja nulo en el caso de la ciudad malagueña, ante la negativa de la Junta de Andalucía de seguir la hoja de ruta trazada desde la Administración central, la activación del bautizado sistema nacional de referencia de precios del alquiler permite comprobar un evidente contraste con la situación real del mercado.

EL ESPAÑOL de Málaga ha tomado como ejemplo comparativo hasta 10 ofertas de arrendamiento en Málaga capital del portal Idealista y ha comparado sus precios mensuales con los valores que, a ojos del Ministerio de Vivienda (atendiendo a la localización del piso, la superficie del mismo y la antigüedad del edificio, entre otros factores) deberían estar vigentes.

Y, aunque ahora entraremos en detalles, la diferencia entre ambas fotografías es más que apreciable. De facto, incluido tomando como punto de partida el precio más alto de los dispuestos por Vivienda en su análisis, la mensualidad fijada en Idealista llega a ser entre 200 y 500 euros superior. La variación es de hasta 1.000 euros si se toma como punto de partida la horquilla más baja de las planteadas por el Gobierno.

Juan Sebastián Elcano, 116

Vivienda de 145 metros construidos (130 útiles), con 3 habitaciones, 2 baños, terraza… Plaza de garaje por 60 €/mes adicionales. Armarios empotrados. Trastero. Amueblado y cocina equipada. Calefacción individual: Bomba de frío/calor. Ideal para parejas o personas solas que quieran vivir cerca del mar y a tan solo 10 minutos del centro histórico de la ciudad.

Idealista: 1.700 euros.



Sistema nacional de referencia del alquiler: entre 1.135,2 y 1.644,53 euros

Manuel Agustín Heredia, 6

Vivienda Manuel Agustín Heredia, 6 Idealista

"Vistas directas al puerto". "Fabulosa oportunidad de vivir en una de las mejores zonas de Málaga como es el Soho". Dispone de 138 metros (120 útiles), con 2 dormitorios con armarios empotrados, 1 baño completo y 1 aseo, cocina completamente amueblada y equipada con electrodomésticos nuevos y amplio salón con unas vistas al puerto. Dispone de aire acondicionado frío-calor.

Idealista: 1.800 euros.



Sistema nacional de referencia del alquiler: entre 850,98 y 1.474,8 euros

Pasaje Miramar del Palo

Vivienda de 103 metros cuadrados. Primera planta.

Idealista: 1.200 euros

Sistema nacional de referencia del alquiler: entre 716,08 y 903,98 euros

Calle Barroso, 15

Ático en el barrio del Soho. 50 metros cuadrados. 1 habitación. Vivienda lista para vivir, amueblada, electrodomésticos, aire acondicionado e incluso menaje del hogar. No tiene parking, pero empadronándote en ella dispondrás de zona azul en la misma calle por tan solo 4 euros al mes. No se admiten mascotas, la vivienda no es apta para una pareja con hijos.

Idealista: 1.300 euros.

Sistema nacional de referencia del alquiler: entre 481,35 y 789,98 euros

Ingeniero de la Torre Acosta, 1

Piso ingeniero de la torre acosta, 1. Idealista

Vivienda de tres habitaciones, tres baños y 110 metros cuadrados construidos. Segunda mano/buen estado. Armarios empotrados. Amueblado y cocina equipada

Idealista: 1.200 euros

Sistema nacional de referencia del alquiler: entre 615,11 y 802,32 euros

Martínez Maldonado, 15

Vivienda de 85 metros, recién reformada, amueblada y lista para entrar a vivir. Consta de salón, cocina con todos los electrodomésticos, un baño y lavadero. Dos dormitorios (uno con cama doble y otro con dos camas individuales) más una habitación con escritorio y sofá cama. Amplios ventanales y vistas a la calle Mármoles. La vivienda dispone de aire acondicionado y wifi. Hay ascensor en el bloque y se encuentra en una zona con todo tipo de servicios, comercios y zonas de ocio. En el precio se incluye la comunidad, el gasto de agua y wifi. No se admiten mascotas.

Idealista: 1.300 euros

Sistema nacional de referencia del alquiler: entre 530,09 y 729,07 euros

Calle Grama, 4

Zona La Goleta-San Felipe Neri. Vivienda de 69 metros cuadrados y dos habitaciones. Amueblado y con cocina equipada. Segunda mano, en buen estado. Primera planta, interior, sin ascensor.

Idealista: 900 euros

Sistema nacional de referencia del alquiler: entre 538,72 y 744,65 euros

Angosta del Carmen, 7

Vistas desde Angosta del Carmen, 7 Idealista

Barrio de El Perchel. Vivienda de tres dormitorios con 95 metros construidos (90 metros útiles). Plaza de garaje incluida en el precio. Segunda mano/buen estado. Amueblado y cocina equipada. Calefacción individual, eléctrica.

Idealista: 1.200 euros

Sistema nacional de referencia del alquiler: entre 674,63 y 944,21 euros

Pasaje Luciano Martínez, 1

Vivienda en el Centro de Málaga, al lado de la Iglesia de San Juan. Situado en una primera planta. Cuenta con grandes ventanales en fachada. Cuenta con aire acondicionado en salón con bomba de calor y ventiladores de techo con luz en ambas habitaciones, ambas con armario empotrado. Ideal para despacho o cuarto de niños. La cocina y baño están totalmente equipadas.

Idealista: 1.190 euros

Sistema nacional de referencia del alquiler: entre 651,36 y 991,45 euros

Calle Peinado, 10

Vivienda de 95 metros (90 útiles), con 2 habitaciones y 1 baño. Plaza de garaje incluida en el precio. Segunda mano/buen estado. Armarios empotrados. Trastero. Amueblado y cocina equipada.

Idealista: 980 euros

Sistema nacional de referencia del alquiler: entre 540,31 y 864,7 euros

Objetivo del sistema nacional

El sistema nacional de referencia de precios del alquiler es la herramienta diseñada por el Ministerio de Vivienda para fijar los precios de los pisos de alquiler en las zonas que las comunidades autónomas declaren de mercado residencial tensionado, donde la Ley por el Derecho a la Vivienda prevé la regulación de los precios. En el caso de Andalucía, la intención de la Junta es la de no sumarse a esta iniciativa, advirtiendo del efecto "intervencionista" de la misma y del riesgo que ello implique la retirada de inversiones y un aumento de los precios.

La norma, en cualquier caso, prevé que sean las comunidades las que soliciten declarar zonas de mercado inmobiliario tensionado para controlar los precios. La idea es que esa declaración se publique en el BOE el 12 de marzo y entre en vigor el 13, dando al índice 10 días hábiles para cumplir el trámite de información pública.

Desde el Ministerio de Vivienda defienden el "rigor técnico" y la "solidez jurídica" de la herramienta, que se nutre de datos oficiales y la aportación de expertos. Las fuentes para elaborarlo son la Agencia Tributaria (con dos millones de contratos de las declaraciones de la ciudadanía del año 2022), el catastro, el INE, el Banco de España, el Colegio de Registradores y además han participado presidencia y el colegio de economistas.