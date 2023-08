Algunas casetas de la Feria de Málaga renuncian a su concesión por falta de personal para contratar

El año pasado, el Ayuntamiento de Málaga anunció, a lo largo de las fiestas, el cierre temporal de varias casetas por venta de alcohol a menores. En este sentido, el empresario ha expresado que lo habitual es que no se permita, como es evidente, la entrada a menores en este tipo de casetas. "Hay que valorar la situación de la caseta, no es lo mismo que haya dos menores entre 500 personas, hay que valorar que se está haciendo en la puerta del local si hay un equipo de seguridad privada como en la mayoría de los casos pidiendo la identidad o si la mitad de la caseta son menores de edad y no hay control".