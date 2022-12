"Málaga es una isla, ejemplo de estabilidad y seguridad jurídica en la inestabilidad por la que atraviesa España"

Hablar con Elisa Pérez de Siles es hacerlo con una de las realidades pujantes del Partido Popular en Málaga. Con apenas 42 años ha sido directora de distrito, concejala al frente de diferentes áreas del Ayuntamiento de Málaga y, ahora, además, portavoz popular en la Casona del Parque. Un papel institucional que viene compaginando con puestos de relevancia en el partido al que llegó casi por casualidad.

A las puertas de las municipales de mayo de 2023, confía en formar parte de la candidatura de Francisco de la Torre. Sea en el lugar que sea. Bendodista convencida, admite que son algunas las ocasiones en las que le han dicho eso de que está donde está por su cara bonita.

-Tiene ahora 42 años. ¿Cuando echa la mirada atrás pensaba que iba a estar aquí en este momento?

-En absoluto. Siempre digo que ha sido todo muy circunstancial. Siempre tuve inquietudes participativas y de servicio público desde pequeña. Siempre era representante de alumnos en clase. De pequeña me decían que era abogada de pobres porque me metía como justiciera de las causas perdidas. En el instituto tuve algún contacto con Nuevas Generaciones, pero por motivos circunstanciales.

Lo típico, tienes conversaciones en clase, el profesor me escucha hablar y resulta que el profesor de Física y Química era el presidente del PP de Benalmádena. De ahí hasta la Universidad, donde teníamos los problemas propios del momento, como el horario de la biblioteca, la cafetería en Derecho. Queríamos reclamar una concesión tan en condiciones como la de Comunicación y me dijeron cómo se podría pedir eso. Siempre tuve mis planteamientos más de centro-derecha y me vinculé al colectivo de estudiantes. A partir de ahí contacté con gente de Nuevas Generaciones.

-Y cuando llega, qué gente había, de aquella camada…

-Llegué justo cuando Mariví Romero salía de presidenta y llegaba Elías Bendodo. Empecé con él, era mi presidente, y me dio una súper responsabilidad. Ese fue el motivo de mi lealtad absoluta a Elías. Era una responsabilidad gratuita, nadie cobra, pero para mí era una responsabilidad grande, que era el anuario. Era una revistilla que editaba el partido, una especie de resumen de los actos que organizaban las vicesecretarias. Y me convertí en redactora.

-Habla usted de "lealtad absoluta" a Elías Bendodo.

-Nunca me he escondido. Sigue siendo absoluta. Sé que está preparado y capacitado para asumir la responsabilidad que le propongan. Es estratega como pocos, es inteligente y he aprendido mucho de él. Él me dio la oportunidad de trabajar en una gran organización. Y siempre me ha acompañado en el proceso de aprendizaje y me ha aconsejado mucho. Y gracias a ello he tenido la posibilidad de estar en un equipo con gente brillante, como Patricia (Navarro).

¿Cuál es ese consejo que le dio Elías Bendodo y que lleva siempre consigo?

-No se me olvida algo que me dijo en los primeros días. "Para dedicarte a la política tienes que ser buena persona, si no lo eres, dedícate a otra cosa".

-¿En política ha encontrado más gente mala que buena?

-No, si no estaría en otro sitio. Es verdad que te encuentras de todo, pero afortunadamente, tanto a nivel de partido como institucional, el porcentaje de buenas personas es muy elevado. Y anécdotas muy bonitas, sobre todo en mi distrito, a nivel de barrio. Al final me quedo con eso.

-¿Por ejemplo?

-En Campanillas, donde los vecinos eran muy agradecidos y te agasajaban con lo que da la tierra… Recuerdo a un vecino… Yo tenía un Citroën C2 y un vecino de las Castañetas tenía un cultivo de melones. No sé lo qué trabajé con él, pero quedó muy agradecido y me decía que me iba a regalar algo. Yo le decía que no, que era mi trabajo. Pero el hombre insistió y me dijo que me regalaría algo suyo. Un buen día llegué a la Junta de Distrito y me encontré un palé de melones entero. "¿Qué hago con esto?", me preguntaba. Al final lo dejamos en la entrada y a todo el que llegaba le decía que se llevase melones.

-¿Cuánta gente se ha encontrado que le dice que está donde está por su cara bonita?

-Alguna. Desgraciadamente y algunos lo han hecho de forma pública. No me afecta a nivel personal, porque no tienen esa capacidad de ofenderme, pero a mis familiares, que han tenido que leer estas cosas, les duele.

-¿Su condición de mujer le ha obligado a más que los hombres?

-En mi partido, nunca. Nunca me he sentido cuota, ni distinta de cualquiera de mis compañeros.

-¿Se atreve a predecir dónde llegará Elías?

-Querría que llegase a lo más alto. Se lo merece. Tiene una capacidad de trabajo brutal. Nunca, nunca, nunca se olvida de los suyos. Es una gran persona. Creo que somos amigos. Le auguro un futuro brillante porque el país merece gestores como Elías.

-¿Su condición de bendodista le generó problemas con el alcalde, Francisco de la Torre?

-Nunca. El alcalde me ha delegado responsabilidades importantes en estos años, nunca me ha preguntado de dónde venía. Empecé como directora técnica de un distrito y a lo largo de estos años han sido delegaciones del alcalde. Me siento parte del equipo de Paco de la Torre. Si antes hablaba de generosidad en la enseñanza, De la Torre es un hombre generoso en la enseñanza, trabajar con él es un máster en política municipal. Es el referente del municipalismo en España.

-¿Y cuáles son sus aspiraciones?

-Siempre he pensado que mi sitio estaba en la política municipal y no me he planteado otras opciones. Me gusta estar donde puedo ser útil.

-Hay una canción de Celtas Cortos, 20 de abril del 90, en la que se dice: "La música no me cansa pero me encuentro vacío". ¿Esta letra se le puede aplicar a usted?

-No, en absoluto. Al contrario. No me encuentro vacía mirando al futuro porque miro al presente. Lo más importante es terminar el mandato y ver los proyectos diseñados en 2023. Y luego Dios dirá cuando se trabajen las listas. Obviamente me encantaría seguir, porque me siento parte del proyecto, me ilusiona.

-Cuando de un tiempo a esta parte se le pregunta por si se ve como alcaldesa, ¿qué siente?

-Entiendo el trabajo de los periodistas y que muchas veces se identifica al número 2 como posible sucesor del alcalde. Pero es que Paco de la Torre se presenta por cuatro años. Y eso es así.

-Desde el punto de vista del interés del partido, lo ideal sería dar un relevo, en caso de ganar las elecciones, a mitad de mandato.

-En la cabeza del alcalde son 4 años. Se trabaja en la mejor lista posible pero no pensando en el relevo. Yo no formo parte de esas conversaciones. Eso es cosa de la presidenta del partido y del alcalde. No me preocupa el número que ocupe ni las funciones, me preocupa que esas funciones me resulten atractivas y que me sienta útil. Dentro de cuatro años volveremos a estar en este debate. Todo el que se crea que Paco de la Torre se presenta por dos años para dejar a alguien es erróneo, se presenta por 4 años.

-¿Qué le parece el papel que está jugando ahora Ciudadanos, que es socio del PP en el gobierno municipal? ¿Le ha pillado por sorpresa?

-No, ya en ocasiones he puesto de manifiesto esas incongruencias de Ciudadanos. Cuando cerramos el acuerdo de gobierno lo hacíamos con la certeza de que las dos formaciones lo suscribíamos. Se definían proyectos estratégicos para los dos partidos y era una hoja de ruta clara.

Me sorprende que el grupo Cs se aparte del compromiso que suscribió con sus votantes. Pero es que además incumple doblemente, porque hay otro compromiso con el PP en un acuerdo de cogobierno, en el que se incluyen la torre del puerto o el plan litoral.

Se aparta de la hoja de ruta suscrita al inicio del mandato. Lo hace para desmarcarse políticamente del PP, para conseguir una identidad al margen del PP en una estrategia que me parece errónea. Creo que si algo le ha dado entidad a Noelia Losada es ir de la mano de Paco de la Torre. Es desafortunada y da una imagen de inconsistencia programática e incoherencia con lo que suscribió con sus votantes.

"Si algo le ha dado entidad a Noelia Losada es ir de la mano de Paco de la Torre; da una imagen de inconsistencia programática e incoherencia con lo que suscribió con sus votantes"

-¿Cree que es motivo de ruptura del pacto?

-Para el alcalde lo principal es trabajar en la estabilidad. Ahora mismo Málaga es una isla en la situación de inestabilidad por la que atraviesa España, vivimos momentos complicados en los que se atacan incluso los cimientos básicos de la democracia. Y en ese contexto tan desafortunado hay una isla que se llama Málaga, que es ejemplo de estabilidad, de atracción a la inversión y de seguridad jurídica, Y el alcalde quiere que esa visión que se tiene se mantenga, que somos una ciudad que no vira y pega bandazos. La actitud de Noelia es la que no entendemos.

-¿A usted le gusta la Torre?

-No es un tema de gustos. Me encantan las ciudades europeas que tienen pleno respeto al patrimonio y que se han construido con aportaciones de referencias en altura. Pero no es una cuestión de gustos. A mí me gusta, pero no es eso.

Es un proyecto que lleva más de diez años, que no inició el PP, sino el presidente de la Autoridad Portuaria del momento, que era del PSOE. Lo planteó como proyecto estratégico de la ciudad. No es serio que el señor Pérez exigiese en aquel momento al Gobierno, con el PP al frente, que dejase de abrir debates estériles y que se abriera las puertas a la inversión. ¿Qué ha cambiado? La valentía brilla por su ausencia en Daniel Pérez. Esconde su decisión en una supuesta consulta popular, que ya se produjo en 2011, 2015 y 2019, en los que el PP ha defendido este proyecto en su programa.

-Leía que le gusta el boxeo. ¿Practicarlo o verlo?

-Ambas cosas. Tengo poco tiempo para practicarlo. En mi casa mi padre no veía fútbol, no entendemos de eso. Pero sí veíamos veladas de boxeo.

-¿A qué boxeador le recuerda Paco de la Torre y a quién Daniel Pérez?

-El boxeo es una disciplina muy noble. Los boxeadores salen a competir, pero cuando terminan… Juegan limpio. Daniel Pérez no podría dedicarse a eso, porque en la contienda no es limpio. No serviría para el noble deporte del boxeo. En la contienda del día a día no se me ocurre nadie que pueda competir con Paco de la Torre. No es algo que diga yo, sino los propios ministros socialistas que vienen a Málaga.

-¿Su rincón favorito de Málaga?

-Me encantan los corralones de la Trinidad y la Plaza de San Pablo, donde he vivido muy buenos recuerdos familiares.

