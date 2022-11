Los promotores privados de La Térmica piden a Málaga avanzar en la operación pese al reparo de Costas

Negro sobre blanco. Los promotores privados del proyecto de La Térmica, la gran operación inmobiliaria pendiente en el litoral oeste de la capital de la Costa del Sol, han solicitado por escrito al Ayuntamiento de Málaga que avance en la tramitación urbanística y lleve a aprobación definitiva el plan especial mediante el que se ordena el sector.

La demanda realizada por Nueva Marina Real Estate, participada mayoritariamente por el fondo Ginkgo y por Espacio, viene a cumplir una de las demandas realizadas semanas atrás por el Consistorio para continuar con la tramitación pese al reparo que la Dirección General de Costas sigue poniendo a la intervención.

El organismo estatal, como viene haciendo de manera reiterada en los últimos años, volvió a expresar negativamente su parecer por el "efecto pantalla" que generará el desarrollo del proyecto. Se da la circunstancia, no obstante, de que el informe de Costas es preceptivo, pero no vinculante. Es decir, no tiene peso legal suficiente para impedir la actuación.

Ello no esconde la posibilidad de que Costas pueda, llegado el momento, abrir un contencioso judicial, por entender que el proyecto de La Térmica entra en conflicto con la Ley de Costas.

Una vez cumplida la exigencia realizada por la Gerencia de Urbanismo a sus socios privados (el Ayuntamiento es propietario de algo más de la mitad de los aprovechamientos del sector) queda por saber si el camino que toma es el de continuar con el expediente pese al rechazo de Costas.

Sobre el particular, el concejal de Ordenación del Territorio, Raúl López, opta por la prudencia, confirmando que el posicionamiento final dependerá de los informes que a partir de ahora van a realizar los técnicos de Urbanismo. Es de prever que los mismos serán favorables a culminar un procedimiento que se viene alargando desde hace años.

Otras fuentes consultadas son claras al rechazar de plano las conclusiones de Costas para frenar esta iniciativa, señalando que las razones aprobadas afectan por igual a las torres que Metrovacesa y Sierra Blanca ya levantan en el solar anejo, o a la transformación de los terrenos de El Pato.

En el supuesto de que los documentos de Urbanismo confirmen la decisión de ir adelante, cabe la posibilidad de que la aprobación definitiva del Plan Especial de Reforma Interior (Peri) sea sometido a aprobación definitiva antes de finales de año.

Otra perspectiva de los edificios planificados sobre los terrenos de la antigua central térmica.

El origen, 14 años atrás

Las raíces del proyecto de La Térmica se remontan a hace más de 14 años, cuando el Ayuntamiento y la entidad Bolonia Real Estate, en aquel entonces en manos mayoritariamente de Endesa, firmaron un convenio mediante el que impulsar la transformación de los terrenos de la antigua central térmica.

Frente al uso industrial pasado, el acuerdo abría la puerta de par en par para que la entidad privada pudiese desarrollar más de 800 viviendas (incluidas VPO), así como hotel y espacio para oficinas. Ello a cambio de una reclasificación del terreno que permitía el uso residencial. Eso sí, a cambio, la ciudad iba a obtener unos ingresos por valor de 58 millones de euros.

Catorce años después, Málaga no ha obtenido un solo euro de lo comprometido y el gran proyecto urbanístico sigue sin materializarse. Entre aquel mes de agosto de 2008 y el momento actual han ocurrido muchas cosas. Entre otras, que Endesa está desvinculada de la misma y la sociedad promotora está, principalmente, en manos de Ginkgo.

Otro detalle no menor es que el Ayuntamiento aceptó recibir en pago por los 58 millones no abonados por la eléctrica buena parte del aprovechamiento urbanístico asignado a los terrenos. La previsión es que más tarde o temprano el Ayuntamiento salga al mercado para subastar sus derechos edificatorios.

Detalles de la operación

El planeamiento vigente autoriza un máximo de 870 viviendas, 273 de ellas protegidas. No parece, en cualquier caso, que la intención de los promotores sea alcanzar estos números, en una clara apuesta por incrementar las superficies de los pisos futuros.

A estos parámetros hay que sumar más de 16.826 metros cuadrados de techo para uso hotelero y otros 14.755 metros de techo para oficinas. Del sector, hay otros 59.524 metros que se destinarán a zonas verdes; 6.377 metros serán para equipamiento. Dentro de esta última pastilla, se establece una superficie máxima a construir de 19.366 metros para servicios sociales, administrativos y deportivos.

La intervención también incluye 580 plazas de aparcamiento sobre la vía pública, un mínimo de 2.317 plazas de aparcamiento en las parcelas de titularidad privada y otras 315 bajo las parcelas destinadas a equipamiento, lo que supone un total de 3.212 estacionamientos.

La propuesta de ordenación aprobada recoge como carga externa al sector el trazado y la prolongación del bulevar Pilar Miró y calle Villanueva de Algaidas, de manera que se conecte la barriada de Parque Litoral con esta nueva centralidad y a ésta con la futura prolongación del paseo marítimo de Poniente. A esto se suma la demolición de la actual subestación eléctrica.

Es igualmente relevante la necesidad de respetar la chimenea de la antigua central térmica, catalogada como Bien de Interés Cultural (BIC). Para ello, se genera un importante espacio público con una distancia mínima de 70 metros al edificio más cercano.

Entre las actuaciones más significativas que incluye esta nueva ordenación es la reubicación y renovación de la subestación eléctrica existente, que será demolida; así como la continuidad del paseo marítimo y la ejecución de importantes espacios libres públicos entre las edificaciones.

El coste aproximado de las obras de urbanización e implantación de los servicios en el sector se estima en 13,8 millones de euros (IVA no incluido). Un presupuesto al que habrá que añadir una serie de cargas complementarias valoradas en 14,8 millones de euros, tales como el traslado de la subestación eléctrica, el refuerzo o reforma de redes eléctricas y la adecuación del espigón de La Térmica, entre otras.

