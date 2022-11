Una concejala de Málaga hace la peseta en Pleno por una investigación de "presuntas irregularidades"

Gresca en el Pleno del Ayuntamiento de Málaga. La concejala de Servicios Operativos, Régimen Interior, Playas y Fiestas, Teresa Porras, ha hecho la peseta hasta en dos ocasiones en la mañana de este miércoles al líder de la oposición, el socialista Daniel Pérez, según ha resaltado el propio edil.

Acto seguido, la propia Porras ha retirado el gesto, pero pidiendo que Pérez se disculpe por el daño realizado tanto a ella como al también concejal Francisco Pomares por el caso Villas del Arenal. La bancada socialista pidió la dimisión de ambos por aquella causa de presunta prevaricación y tráfico de influencias, que finalmente fue archivada.

En esta ocasión, la oposición ha solicitado a través de una moción urgente que el equipo de gobierno y la Sociedad Municipal de Aparcamientos (Smassa) aporte toda la información disponible respecto a las presuntas irregularidades que se podrían haber cometido en la construcción del aparcamiento Pío Baroja. Los populares se han justificado en que la información ya está entregada, como ha defendido esta mañana el gerente de Smassa, Manolo Díaz.

"La pasada legislatura acusó usted también a mis compañeros Tere Porras y Paco Pomares. Les acusó, les juzgó y les condenó usted. Ellos fueron absueltos y sus causas, archivadas. Usted hoy tendría que dimitir por vergüenza torera, y no buscar otra causa que les permita en el candelero y en todos los medios de comunicación", ha afirmado por videollamada el concejal de Movilidad, José del Río.

La locución fue interrumpida por Daniel Pérez, que acusaba a Porras de no tener vergüenza y haberle hecho la peseta. "Señor Pérez Morales, cuide la expresión. Señora Porras, cuide los gestos", ha cerciado el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, que ha asegurado no haber visto el gesto porque no puede estar "controlando y mirando a cada concejal".

"Yo retiro el gesto, pero estoy esperando que pida usted perdón por el daño que me ha hecho tanto al señor Pomares como a mí", ha dicho Porras, a lo que el alcalde ha añadido que "el señor Pérez Morales sabe que se equivocó plenamente" en las acusaciones por el caso Villas de Arenal.

El portavoz socialista ha recriminado que no consentía tal juicio de valor "en ningún caso": "Yo digo lo que dijo la Fiscalía y la Guardia Civil, cuatro delitos le imputaron, nada más", ha subrayado.

La moción ha sido finalmente rechazada por 16 votos a 15, con la concejala de Ciudadanos y socia del equipo de Gobierno, Noelia Losada, como desempate: "En el momento en el que la Fiscalía vea un mínimo indicio de que se ha cometido un ilícito administrativo o penal, no se preocupe que a Ciudadanos no le va a temblar el pulso", ha dicho.

"Ahora mismo no sabemos, porque no tenemos pruebas al respecto" del caso de presuntas irregularidades en Smassa, ha dicho Losada, que también ha pedido respeto en el Pleno: "Esto empieza a parecer una película chusquera de Antena 3 al mediodía".

