A plena luz del día y en trío: la Policía Nacional investiga un intento de robo en un piso de Parque del Sur

La Policía Nacional mantiene una investigación abierta sobre un intento de robo en la Avenida de las Cibeles, en Parque del Sur. Según han confirmado fuentes policiales, tres mujeres accedieron a la casa de un vecino cuando él mismo estaba en el interior de la vivienda. Al percatarse de su presencia, todas trataron de huir, pero los agentes lograron identificar a una de ellas gracias a la ayuda vecinal.

Los hechos ocurrieron el jueves 16 de junio sobre las 14.30 horas. El barrio se encontraba en total normalidad. Una testigo de lo ocurrido, con la que ha podido hablar este periódico, relata que escuchó los gritos de una mujer en la calle. "Me asomé por si le estaban haciendo algo y vi al presidente de la comunidad, que nunca se mete en líos, agarrándola del brazo. Me di cuenta de que era ella la que supuestamente le había hecho algo a él y no al revés", relata.

Les contó que esta mujer había entrado a robar a la vivienda de otro vecino cuando el morador del inmueble estaba dormido en su interior. Según la versión de este vecino, la mujer accedió con otras dos mujeres que huyeron del lugar por su propio pie. Fue la tercera a la que consiguió retener el hombre hasta la llegada de los agentes de la Policía Nacional. "No paraba de pegar gritos", apunta la testigo.

El temor de los vecinos ante estos hechos es creciente. Aseguran que el Parque del Sur es una zona cuyos residentes son, en su mayoría, personas mayores. Temen que puedan sufrir algún robo en casa, incluso a plena luz del día. Por ello, los presidentes de la comunidad de cada bloque han recomendado a sus vecinos que si un extraño pega al timbre siempre se responda, aunque no se abra finalmente poniendo cualquier excusa. "De esa forma saben que hay alguien dentro. El chico al que le entraron, al parecer estaba dormido y no respondió", cuenta.

Según explican los vecinos a este periódico, es común que algunos desconocidos peguen al timbre de casas ajenas preguntando por alquileres en la zona. Algunos aseguran que han visto cómo mientras les hacían la pregunta se fijaban en el interior de la casa desde la puerta. Una gran parte de ellos se están movilizando en redes sociales para alertar de la delincuencia en el barrio. "Hay que echar la llave siempre que podamos, y los mayores aún más", zanjan.

