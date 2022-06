La Diócesis de Málaga elige nuevo deán de la Catedral: José Manuel Ferrary

La Diócesis de Málaga ha dado a conocer la elección de José Manuel Ferrary como nuevo deán de la Santa Iglesia Catedral malagueña. El también vicario judicial y párroco de San Gabriel viene a sustituir en el cargo a Miguel Aguilera, de quien ha destacado su trabajo y su labor estos años.

"Voy a seguir en la misma línea que Antonio Aguilera, al que estoy agradecidísimo, no solamente por su persona, porque es una persona excepcional, sino también por el gran trabajo que ha hecho la Catedral en los últimos años", declara en una nota informativa de la Diócesis.

Una vez asumida sus nuevas responsabilidades, que le llegan en un momento clave para el futuro del templo, con el proyecto del nuevo tejado sobre la mesa, Ferrary ha manifestado su deseo de continuidad con respecto al trabajo que se ha realizado este tiempo.

Respecto al gran proyecto de la Catedral, el nuevo deán espera que sea pronto una realidad. "Esperamos ponerlo en marcha lo antes posible y poder llevarlo a término. Todos los proyectos que la Catedral tenía van a seguir adelante. No creo que haya que modificar nada", ha afirmado, subrayando que su llegada no va a alterar la hoja de ruta que ya estaba trazada.

En la nota informativa, Ferrary ha lanzado un mensaje de agradecimiento a sus hermanos capitulares, que lo han elegido de un modo "muy mayoritario" para el puesto de deán.

"He recibido la noticia con incertidumbre por mis limitaciones, pero confiado en que la ayuda del Cabildo me servirá para cumplir lo mejor que pueda en favor de la Catedral y de la Diócesis; espero poder responderles y desde ya me pongo a disposición de todas las personas que visitan la Catedral", ha añadido.

Le corresponde ahora a él seguir la línea de trabajo que se venía desarrollando en los últimos años para curar las heridas que presenta el principal monumento de la capital de la Costa del Sol. Las últimas semanas, tras el visto bueno dado por la Junta de Andalucía a la operación de la nueva cubierta, ha incluido varias reuniones técnicas con el Ayuntamiento para avanzar en los términos de la futura licencia de obras.

