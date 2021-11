Las tecnológicas copan la demanda de espacios de oficinas en Málaga capital

El perfil tecnológico de Málaga se acentúa, hasta el punto de que más del 80% de las empresas que demandan espacios de oficinas para asentarse en la capital de la Costa del Sol son de este ámbito. Así se pone de relieve el último informe sobre el mercado de oficinas en Málaga elaborado por la consultora CBRE, presentado en la sede de la Fundación San Telmo.

"Es un dato que denota el camino de la ciudad", ha destacado Pelayo Fernández, director asociado del departamento de Oficinas de la firma en Málaga, quien pone de relieve que ello supone un cambio de perfil respecto al tiempo previo a la pandemia, cuando el interés principal procedía de consultorías y despachos de abogados, entre otros.

El trabajo, lejos del sesgo negativo de otros periodos, subraya que a diferencia de lo ocurrido en ejercicios anteriores, ahora sí existe una promoción clara de disponer de nuevos espacios en los próximos años.

La puesta en carga de los mismos, entre los que cobran especial relevancia el complejo de Muelle Heredia, en el puerto (26.500 metros), el sector de Repsol (al menos 25.000 metros) o el edificio de Insur, en Tabacalera, se convierte en absolutamente necesaria para responder a una demanda que sigue muy por encima de la oferta.

Operaciones en cualquier caso fijadas para el medio plazo, lo que no va a permitir dar respuesta de manera inmediata a la actual demanda "insatisfecha", que se estima en unos 45.000 metros cuadrados. Una necesidad derivada de "compañías que ya están y que quieren crecer, otras que acaban de aterrizar y otras que quieren venir, que quieren crecer, otras que acaban de aterrizar, y otras que quieren venir".

Para los analistas de CBRE, pese al déficit actual, el riesgo de "morir de éxito" no es tal. "No veo ese riesgo porque la promoción ya ha llegado", insisten. Sí admiten, no obstante, que la escasez de suelos puede ser determinante en la decisión final de empresas que están analizando posibles emplazamientos. "Pero la que tiene la decisión tomada de venir a Málaga lo hace y busca soluciones alternativas", añade.

"La demanda se acerca cada vez más al Centro porque las compañías buscan espacios a los que los empleados puedan llegar caminando o transporte público" Pelayo Fernández, director asociado de Oficinas de CBRE Málaga

"¿Qué tiene Málaga? Cuenta con los ingredientes para elaborar la receta perfecta", ha subrayado Fernández, quien a cuestiones como el clima, la calidad de vida, suma el que sigue disponiendo de unas rentas "competitivas en comparación con otros hubs tecnológicos en Europa y con un ecosistema tecnológico importante".

Atendiendo a los valores económicos, la renta prime detectada ronda los 19 euros el metro cuadrado, fijándose, principalmente en el distrito Centro. Precios alejados de los 36 euros el metro de Madrid o los 27,5 de Barcelona. Un factor llamativo es que en la parte de rentas "Málaga ha adelantado a Sevilla y Valencia".

Todos los números confirman que el boom del mercado de oficinas en la capital de la Costa del Sol es real. En lo que llevamos de año la superficie contratada es de 17.652 metros cuadrados (frente a unos 13.000 en 2018 y 2019), con la previsión de cerrar la anualidad con unos 20.000, "lo que será un récord histórico". Es un dato, en cualquier caso, en las antípodas de los casi 500.000 metros de Madrid y los 300.000 de Barcelona.

Escasa disponibilidad

El informe constata no sólo que faltan nuevos desarrollos para atender la demanda, sino que la disponibilidad dentro del mercado existente es ciertamente baja. En el conjunto de la ciudad es inferior al 5%, muy lejos del 12% de Madrid o del 10% de Barcelona.

Un parámetro desciende por debajo del 2% cuando se acota a la zona prime, incluyendo el Centro histórico, donde lo que hay son oficinas "muy pequeñas, un mercado muy doméstico, de difícil reconversión a un producto más actual", y el distrito de negocios (zona de Renfe y entorno Corte Inglés).

El stock actual de oficinas en la capital es de casi 584.000 metros cuadrados (más de 12 millones en Madrid), con la particularidad de que dos tercios de estas superficies se concentran en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), quedando apenas 72.400 metros en el Centro y otros 70.000 en el distrito económico.

Y esto va en contra de la evolución de la demanda. "Ésta se acerca cada vez más al Centro porque las compañías buscan espacios a los que los empleados puedan llegar caminando o transporte público", destaca el analista de CBRE. Algo a lo que contribuye el cambio de modelo que deja la pandemia. "Málaga tiene ante sí una oportunidad fantástica para consolidarse como el hub tecnológico de referencia del sur de Europa", apostilla.