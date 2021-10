De la Torre anima a los no vacunados a "dar el paso" y a "superar" las dudas: "No hay más que ventajas"

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha animado a las personas que aún no se han vacunado contra la COVID-19 a "dar el paso" y a "superar las dudas" que puedan tener, añadiendo que "no hay más que ventajas".

En su mensaje de los domingos desde que se inició la pandemia, ha aludido al descenso en la incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, que se situaba este pasado viernes en 50,5 en la capital y que vienen disminuyendo en el último mes, añadiendo que hay que seguir "en el esfuerzo de bajar contagios y que haya menos hospitalizados" puesto que en esta última semana ha habido 44 personas que han ingresado por COVID.

"Hay gente que sigue sufriendo, que corre el riesgo de pasarlo mal y de llegar a la UCI y no podemos relajarnos; hay que hacer el esfuerzo de vacunarse, dar el paso quienes podáis tener alguna duda, superadlo, por favor,", ha pedido el alcalde de Málaga, quien ha añadido: "No hay más que ventajas, te vas a proteger, tu salud y la de quienes te rodean, animo a quienes no lo hayáis hecho a dar el paso de la vacunación".

En opinión de De la Torre, pese a la bajada de incidencia y el disminuir la tasa acumulada a menos de 50, además de darse otros parámetros, hay que seguir con la prevención, "como el uso de las mascarillas en espacios cerrados".

"Aunque lleguemos a menos de 50 no pensemos que está todo resuelto, que se ha acabado la crisis del COVID. Hay que estar atentos, seguir controlando y que haya cada vez menos contagios diariamente, menos de 20 facilitará descender en incidencias acumuladas a cifras muy normales y extrapolables a nivel nacional e internacional", ha expuesto.

Pero, según el alcalde de Málaga, más allá de la incidencia acumulada, "lo esencial es proteger la salud de todos, de los vacunados y de los no vacunados, que está en riesgo por no vacunarse y tenemos que animar a dar ese paso". Por último, ha vuelto a pedir a la población que piense también en el esfuerzo de los sanitarios durante toda la pandemia, "que merecen un cierto descanso en cuanto a menos presión" asistencial.