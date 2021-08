La coalición de Errejón pide que Málaga use la cantera de La Araña para divulgación y turismo

Verdes-Equo, partido que forma parte de la coalición de Íñigo Errejón Más País en el Congreso de los Diputados, ha presentado este viernes su propuesta de actuación respecto a la cueva hallada en la cantera de La Araña (Málaga).

El partido ecologista propone la "urgente paralización de la actividad de la cantera", algo que desde la cementera ya han asegurado en el perímetro de la nueva caverna, e instan al Ayuntamiento de Málaga a crear "un plan de uso público y un programa educativo, de divulgación y de turismo cultural y científico" en la zona.



"Ello debería implicar la puesta en funcionamiento de un equipamiento de uso público, por ejemplo un centro de visitantes, y una concesión administrativa para su gestión", plantean en su informe.

Equo adjunta imágenes de "espeleotemas de interés geológico" en la cueva, bautizada por el movimiento popular como Maravilla Blanca, y se basa también en el análisis del Club de Montaña Rincón de la Victoria, que lidera una recogida de firmas para su conservación. "Se trata de una cueva de valor geológico excepcional que tiene un indudable interés científico, tanto si se atestigua presencia humana prehistórica como si no", sentencia el informe.

"Su protección podría incentivar la investigación y el conocimiento, a la par que la divulgación, acerca del patrimonio geológico, además también de promover un modelo de turismo científico y cultural de calidad. No solo podría aumentar el empleo de la zona, sino también la calidad del aire en la zona", defienden.

Es por ello que el grupo en el Congreso de Más País-Equo pedirán que se incluya todo el complejo de cuevas de La Araña en el Inventario Español de Patrimonio Natural y la Biodiversidad como "Contexto Geológico de Relevancia Mundial". Además, pide que la Junta autonómica haga lo propio en el Inventario Andaluz de Georrecursos.

Para ello, proponen la ampliación del perímetro del actual Complejo de la Araña, situado más pegado al mar junto a la fábrica de cemento y ya incluido en ambos catálogos oficiales de geodiversidad.

"La clave está en el artículo 9 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, que obliga a ello a las administraciones competentes respecto a todo patrimonio geológico en sistemas kársticos en carbonatos (o suelos calcáreos), como es el caso de La Araña", aseguran.

El informe de la Junta

Esta propuesta de Verdes-Equo llega mientras gran parte de los actores implicados en la cueva hallada en La Araña están en compás de espera hasta que se dé el pronunciamiento definitivo de la Junta de Andalucía al respecto.

El presidente del gobierno autonómico, Juanma Moreno, se posicionó este viernes al asegurar que "el ánimo del Gobierno andaluz es protegerla", unas declaraciones en línea con las ya realizadas por la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, que llegó a asegurar que contaría al menos con un amparo medioambiental.

Fuentes de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible explicaron a este periódico que dicha protección medioambiental no está todavía decidida, sino a la espera del informe que estaban realizando sus agentes. Este periódico ha podido confirmar que ese documento por parte de Medio Ambiente no está todavía listo y que primero deberá pronunciarse Cultura respecto a la presencia o no de restos arqueológicos humanos.

Sigue los temas que te interesan