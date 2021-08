La mayoría de las playas de Málaga, con bandera amarilla por medusas este domingo

Si planeas tener un día de playa este domingo, ten en cuenta el estado del mar. Solo son cinco las playas de Málaga ciudad que cuentan con bandera verde: Campo de Golf-San Julián, Guadalmar-San Julián, La Misericordia, Sacaba y San Andrés. Las otras diez cuentan con bandera amarilla, que permite el baño pero con una dosis especial de precaución.

Baños del Carmen, El Candado, El Dedo, El Palo, El Peñón del Cuervo, Fábrica de Cemento, La Caleta, La Malagueta, Pedregalejo - Las Acacias y Playa de La Araña cuentan con esa bandera amarilla por la presencia de medusas en el agua.

Desde la Cátedra Ciencias del Litoral de la Costa del Sol se ha informado de que la llegada de medusas a la costa malagueña sede debe al levante de estos días. En concreto, habla de la Rizostoma Luteum, muy habitual en el Mediterráneo. "No son peligrosas; sus tentáculos tienen una capacidad urticante menor que la pequeña Pelagia noctiluca", aclara.

Ante la detección de estos pelágicos se recomienda mantenerse fuera del agua, no tocarlas nunca (el poder urticante persiste aunque estén muertas). En caso de contacto con las medusas, no llevar las manos a los ojos o boca (zonas mucho más sensibles).

¿Qué hacer en caso de picadura? En ese supuesto se aconseja no rascar o frotar la zona afectada, ni siquiera con una toalla o con arena; lavar la zona con suero fisiológico, en su defecto agua de mar asegurándose de que no contenga fragmentos de tentáculos, pero nunca con agua dulce; no aplicar amoniaco, orina o vinagre.

En caso de no poder acudir a un puesto de salvamento y socorrismo, quitar los restos de tentáculos adheridos a la piel con pinzas; en su defecto puede usarse algún objeto de borde fino.

Y para aliviar el dolor aplicar frío, hielo, de forma intermitente, durante unos 5-15 minutos, sin frotar y evitando el contacto directo del hielo con la piel. Nunca aplicar calor, ni exponer la zona afectada al sol.

Sigue los temas que te interesan