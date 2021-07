¿Tiene un Xsara Picasso?: Ola de vandalismo en Parque del Sur y Ciudad Jardín (Málaga)

Hace tan solo unos días se difundía por redes sociales un vídeo de un individuo forzando uno de los cristales de una monovolumen Citröen Picasso gris que estaba estacionada en la calle. Cuando estaba a punto de romperlo, una vecina le increpó: “¿Qué estás haciendo? ¡Que sepas que te tengo grabado, poca vergüenza!”. El hombre huyó.

Un vídeo grabado por una de las vecinas del barrio de Parque del Sur.

Nada se sabe de él, pero según los vecinos, supuestamente el individuo aprovecha las noches para salir a la calle y romper este modelo de vehículo que no se ha elegido por casualidad. Si prestamos atención, el Xsara Picasso cuenta con unos cristales triangulares entre las ventanillas y las lunas trasera y delantera. Estos cristales son ideales para el que los fuerza. A través de ellos es fácil hacer palanca con una vara metálica para poder romper el cristal del vehículo. Jesús, del taller Ralarsa, en calle San Juan de Austria, asegura que en el último mes han tenido que realizar un total 15 intervenciones vinculadas a este caso.

Así quedó el coche de una de las vecinas.

“Todos vienen rotos por el mismo lado, el cristal pequeño, tanto delantero como trasero y todos son Citröen Xsara Picasso, lo cual es muy curioso”, señala. En este sentido, el empleado cuenta que algún vecino les ha traído vídeos del individuo que se dedica a romper los coches. “Por lo que veo, utiliza una vara metálica para hacer palanca”, cuenta.

“La rotura es muy pequeña, a veces no cabe ni un brazo. En mi caso fue el cristal pequeño trasero”, cuenta María Ángeles, vecina de la zona que puso la denuncia en Comisaría hace tan solo unos días. María Ángeles fue una afortunada porque no le robaron nada y tan solo sufrió la rotura, pero Patricia no tuvo tanta suerte. “Me robaron unas gafas de sol y me sorprendió mucho, porque no estaban a la vista. Las dejé en la guantera y fue lo único que me robaron”, explica.

Juan, otro vecino del barrio denuncia lo mismo, indignado. “Te rompen el cristal y se llevan unas gafas y cuatro tonterías”. La Policía Nacional tiene una investigación abierta en relación con estos robos. De momento no hay ningún detenido, aunque no descartan que en los próximos días puedan obtener nuevos resultados.

Sigue los temas que te interesan