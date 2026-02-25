El Eurojackpot de la ONCE deja 245.971 euros en Vélez-Málaga y roza un bote de 61 millones: "¡Creía que era un error!"

Las claves nuevo Generado con IA Un vecino de Vélez-Málaga ganó 245.971,90 euros en el Eurojackpot de la ONCE, con un boleto vendido en la Caleta de Vélez. El premio, de tercera categoría, fue el único de su tipo en España y el ganador estuvo a solo dos números de lograr el bote de 61 millones de euros. José España, vendedor de la ONCE desde 2000, repartió el premio y expresó su sorpresa y alegría por la cuantía entregada. Además, el sorteo diario de la ONCE dejó cinco cupones premiados con 35.000 euros cada uno en Vélez-Málaga, sumando otros 175.000 euros en la localidad.

El sorteo del Eurojackpot de la ONCE celebrado este martes, 24 de febrero, ha dejado en Vélez-Málaga un premio de 245.971,90 euros. El boleto agraciado, que tiene un coste de dos euros, fue vendido por José España en la zona de la Caleta de Vélez.

Este megasorteo europeo, que la ONCE comercializa en España junto a otros 18 países del Espacio Económico Europeo, ha repartido en esta ocasión un premio de tercera categoría que ha recaído en un único acertante en todo el país. La persona premiada logró validar los cinco números de la combinación ganadora y se quedó a solo dos soles, los números complementarios del juego, de hacerse con el bote acumulado, que ascendía a 61 millones de euros.

José España, vendedor de la ONCE desde el año 2000, reconoce que en un primer momento pensó que se trataba de un error. “Creía que la máquina estaba fallando. Estaba muy tranquilo pensando que en realidad serían 24 euros”, ha explicado todavía sorprendido por la cuantía del premio repartido.

Cuando confirmó la cifra, la incredulidad dio paso a la alegría. “Es una alegría grandísima y todavía no me lo creo del todo. Estoy esperando que aparezca el afortunado”, señala. Entre risas, confiesa que espera al menos “que me invite a un café”, consciente de que se trata de “mucho dinero, una ayuda enorme para esa persona”.

“Nunca había dado un premio tan grande. Es una sensación genial y quien lo haya recibido debe sentirse aún mejor. Qué alegría”, concluye.

La fortuna no se detuvo ahí en la capital de la Axarquía. El sorteo diario de la ONCE también dejó este martes cinco cupones premiados con 35.000 euros cada uno, vendidos por Sergio Romo en Vélez-Málaga, lo que suma otros 175.000 euros repartidos en la localidad.