Un hombre de 37 años, trasladado al hospital tras sufrir una electrocución en Fuengirola

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LO ESENCIAL Las claves Un hombre de 37 años ha sido trasladado al Hospital Costa del Sol tras sufrir una electrocución en Fuengirola. El servicio de Emergencias 112 Andalucía recibió el aviso del incidente el viernes a las 17.45 horas. El varón se encontraba consciente durante la asistencia sanitaria en el lugar de los hechos. Efectivos de la Policía Nacional, Policía Local y la Inspección de Trabajo se movilizaron tras el suceso.

Un hombre de 37 años fue trasladado ayer viernes al Hospital Costa del Sol de la provincia de Málaga tras sufrir una electrocución en Fuengirola.

Según la información facilitada por el servicio de Emergencias 112 Andalucía, el varón se encontraba consciente en el momento de la asistencia.

El aviso se recibió a las 17.45 horas. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de los servicios sanitarios, la Policía Nacional y la Policía Local.

También se dio parte a la Inspección de Trabajo y a los servicios de prevención, aunque por el momento no han trascendido las circunstancias en las que se produjo el incidente ni el estado del hombre tras su traslado.