Popo, el orangután de Borneo de Bioparc Fuengirola, cumple 13 años: así está cambiando al acercarse a la edad adulta

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LO ESENCIAL Las claves Popo, el macho de orangutn de Borneo de Bioparc Fuengirola, celebra hoy su decimotercer cumpleaos con notables cambios fsicos hacia su madurez. Desde su llegada del Zoo de Barcelona en 2024, el ejemplar convive en el parque malagueo junto a dos hembras y tres cras. La especie se encuentra 'en peligro crtico' de extincin debido a la deforestacin y las plantaciones de aceite de palma, con apenas 104.700 individuos silvestres. La Fundacin Bioparc y Bioparc Fuengirola colaboran activamente con la Borneo Nature Foundation para reforestar y proteger su hbitat natural.

BIOPARC Fuengirola está de celebración. Popo, el macho orangután de Borneo, cumple 13 años hoy viernes 9 de octubre.

Este día es una fecha especial para BIOPARC porque les permite repasar su evolución desde que llegó al parque en abril de 2024 y a descubrir las características de una especie que se enfrenta a importantes amenazas en su hábitat natural.

Durante estos dos años, según han informado a través de un comunicado, el crecimiento y la evolución de Popo han sido notables.

A medida que avanza hacia la edad adulta, su desarrollo irá acompañado de los cambios físicos característicos de los machos de su especie, entre ellos el aumento de volumen corporal y la aparición de unas prominentes almohadillas faciales, conocidas como flanges, que modifican de forma muy visible la apariencia de su rostro.

Una transformación progresiva que permitirá apreciar cómo adquiere, con el paso del tiempo, la imponente presencia física propia de un macho adulto de orangután.

Dos años de evolución de una especie al límite

Desde su llegada a BIOPARC Fuengirola, procedente del Zoo de Barcelona, Popo forma parte del grupo de orangutanes del parque, en el que convive con dos hembras y tres crías.

El seguimiento diario de los profesionales de zoología y cuidado animal permite conocer su evolución, observar sus comportamientos y atender a sus necesidades individuales, aspectos fundamentales para favorecer su bienestar.

En su 13 cumpleaños, Popo es el protagonista de una historia que continúa evolucionando.

Su crecimiento permite acercarse a las particularidades de uno de los grandes primates más fascinantes del planeta y recordar que su futuro está estrechamente ligado a la conservación de los bosques tropicales que constituyen su hogar.

Especie "en peligro crítico"

La celebración del cumpleaños de Popo también pone el foco en la situación del orangután de Borneo (Pongo pygmaeus), catalogado como "en peligro crítico" por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

Según las estimaciones difundidas por esta organización, su población silvestre se sitúa en torno a los 104.700 ejemplares, una cifra que refleja el importante declive sufrido durante las últimas décadas.

La deforestación, la expansión de las plantaciones de aceite de palma, la minería y los incendios forestales se encuentran entre las principales amenazas para estos primates.

La pérdida y fragmentación de los bosques tropicales reduce el espacio disponible para alimentarse, desplazarse y desarrollar sus comportamientos naturales, poniendo en riesgo la supervivencia de sus poblaciones.

Proteger a los orangutanes

BIOPARC Fuengirola mantiene su compromiso con la conservación de esta especie, que se completa con el trabajo de la Fundación BIOPARC y su colaboración con Borneo Nature Foundation.

Ambas organizaciones impulsan iniciativas destinadas a proteger las poblaciones silvestres y conservar su hábitat en Kalimantán, en la isla de Borneo, mediante actuaciones de restauración de ecosistemas degradados, reforestación, prevención de incendios y seguimiento de las poblaciones de orangutanes.