Un vecino de Fuengirola gana un millón de euros con un Rasca de la ONCE que "había soñado" acertar

Las claves

Las claves Generado con IA Un vecino de Fuengirola ganó un millón de euros al instante con un Rasca "Mega Millonario" de la ONCE, tras haber soñado que sería premiado. El boleto ganador fue adquirido y rascado en el puesto de José Manuel Campos, vendedor habitual en la plaza de la Hispanidad. El ganador no pudo contener la emoción y agradeció entre abrazos al vendedor que fue testigo del premio. El Rasca "Mega Millonario" es el boleto de la ONCE que ofrece el mayor premio inmediato, de un millón de euros.

Hay quien sueña con la lotería y, de vez en cuando, la vida se empeña en darle la razón. Es lo que le ha ocurrido a un vecino de Fuengirola que, el pasado fin de semana, se convirtió en millonario gracias al Rasca "Mega Millonario" de la ONCE, el que reparte el premio más alto de todos los que ofrece esta modalidad de juego.

El boleto lo compró en el puesto de José Manuel Campos, vendedor de la ONCE desde hace cinco años en la plaza de la Hispanidad, junto al recinto ferial de Fuengirola.

El comprador, vecino de la zona, no esperó ni a llegar a casa: rascó el cupón allí mismo y comprobó, sin dar crédito, que acababa de ganar un millón de euros.

"Me dijo que había soñado que le iba a tocar un millón de euros con un Rasca de la ONCE, y cuando le tocó no se lo creía. Me abrazó y me dio las gracias", cuenta Josele, como lo conocen sus clientes habituales.

El vendedor reconoce que la escena le dejó tan emocionado como al propio ganador: "A los dos nos hizo mucha ilusión, pero a él más, claro. Me alegro de cambiarle la vida a una persona que le hacía falta, para eso estamos, para dar alegría a la gente. Todavía no me lo creo".

El "Mega Millonario" es, precisamente, el Rasca que más dinero puede dar de golpe dentro del catálogo de la ONCE. Un millón de euros al instante para quien complete correctamente el juego, ya sea haciendo coincidir alguno de "Tus Números" con los "Números Ganadores", o descubriendo alguno de los símbolos especiales premiados.

Este viernes 24 de julio se celebra el Eurojackpot con un bote acumulado de 70 millones de euros. Y de cara al 15 de agosto llega el Extra de Verano, con un primer premio de 15 millones, otros diez premios de un millón de euros y 119 premios adicionales de 40.000 euros cada uno.

Todo este despliegue de juego se enmarca en lo que la ONCE define como su modelo de lotería social: un sistema que incorpora controles para evitar el consumo descontrolado, prohíbe la venta a menores y el juego a crédito, y se somete a los estándares de juego responsable fijados por la Asociación Mundial de Loterías y la Asociación Europea de Loterías.

Los cupones pueden adquirirse a través de los más de 21.300 vendedores de la ONCE repartidos por toda España, así como en la web oficial de venta online y en establecimientos colaboradores autorizados.