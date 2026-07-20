Manuel, el vendedor de la ONCE que ha repartido 1,8 millones en Fuengirola el día de la final: "Ha sido como un gol"

Las claves

Las claves Generado con IA Manuel González, vendedor de la ONCE en Fuengirola, ha repartido 1,82 millones de euros con el Sueldazo del Fin de Semana. El mayor premio consistió en 300.000 euros al contado y 5.000 euros al mes durante 20 años, sumando 1,5 millones de euros. Además, se repartieron 16 cupones premiados con 20.000 euros cada uno entre los clientes de la avenida Santa Amalia. El sorteo coincidió con la final del Mundial y Manuel celebró haber podido alegrar la vida de muchas familias de su zona.

Fuengirola ha vivido una noche de doble celebración. Mientras toda España seguía la final del Mundial, la suerte se colaba en la avenida Santa Amalia de esta localidad malagueña de la mano de Manuel González, vendedor de la ONCE desde hace apenas siete meses, que ha repartido 1,82 millones de euros con el Sueldazo del Fin de Semana.

El mayor premio ha sido el Sueldazo, dotado con 300.000 euros al contado y 5.000 euros al mes durante 20 años, lo que suma un total de 1,5 millones de euros. Además, otros 16 cupones han sido premiados con 20.000 euros cada uno, repartiendo otros 320.000 euros.

"Mientras España ganaba el Mundial empezaron las llamadas y ya no pude ver el partido", cuenta entre risas el vendedor de la ONCE. "Ha sido una noche redonda", asegura después de conocer la lluvia de premios que ha dejado en Fuengirola.

"Cuando entras a trabajar en la ONCE lo que quieres es dar un premio y cuando ese día llega sientes una sensación rara, porque sin haberte tocado a ti, parece que te ha tocado", explica emocionado.

Para él, la mayor satisfacción es saber que ha podido cambiar la vida de muchos de sus clientes. "Es la alegría de saber que has alegrado a muchas familias. Esto ha sido como un gol del Mundial", resume.

González vende los cupones junto a la Mezquita Central de Fuengirola desde el pasado mes de diciembre. Antes de incorporarse a la ONCE dedicó gran parte de su vida a la canción flamenca, hasta que un problema de corazón le obligó a cambiar de rumbo profesional.

Ahora asegura haber encontrado una nueva vocación. "La ONCE me ha dado una vuelta total, estoy muy, muy contento con la gente. Me lo paso bien trabajando, es lo que más me gusta, el trato con la gente, eso ha sido lo mío y encima poder dar premios", afirma.

El sorteo de este domingo, dedicado al vigésimo aniversario del Programa Ágora de la Fundación ONCE para América Latina, también ha dejado otro Sueldazo de 2.000 euros al mes durante diez años, valorado en 240.000 euros, en la playa de La Antilla, en Huelva. El resto de premios se han repartido entre Canarias, Cataluña y el País Vasco.

El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece cada sábado y domingo un premio principal de 300.000 euros más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos para un único cupón, además de cuatro premios de 2.000 euros al mes durante diez años.