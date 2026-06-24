Hallan el cadáver de un hombre en la playa de Los Boliches de Fuengirola (Málaga) tras la Noche de San Juan

Las claves

Las claves Generado con IA El cadáver de un hombre ha sido encontrado en la playa de Los Boliches, Fuengirola, tras la Noche de San Juan. El hallazgo se produjo hacia las 13:30 horas, cuando varios bañistas encontraron el cuerpo en la orilla. Horas antes, una familia había alertado de la desaparición de un joven de 34 años en la misma zona, aunque no se ha confirmado si es la misma persona. La Guardia Civil ha activado el protocolo judicial y se encarga de la investigación del suceso.

Trágico suceso tras la Noche de San Juan en el municipio malagueño de Fuengirola. Un hombre ha sido hallado sin vida en la playa de Los Boliches este mediodía, sobre las 13.30 horas, cuando varios bañistas lo encontraron en la orilla sin vida.

Al parecer, según han informado desde el Servicio de Emergencias 112 de Andalucía, sobre las 8.40 horas, entraba una llamada alertando de que una persona, un joven de 34 años, estaba desaparecido en el mismo arenal. Sus familiares no lo localizaban.

Así, este mediodía ha aparecido el cuerpo sin vida de un varón, aunque las autoridades hasta el momento no confirman que el fallecido sea la persona desaparecida oficialmente.

Tras sacar el cadáver a la arena, los agentes han activado el protocolo judicial y la Guardia Civil se ha hecho cargo de las investigaciones.