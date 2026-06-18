Fallece un hombre de 30 años al colisionar una moto acuática y un barco en Fuengirola

Imagen de archivo de una actuación de Guardia Civil en el mar. 112 Emergencias.

Las claves

Las claves Generado con IA Un hombre de 30 años ha fallecido al colisionar una moto acuática y un barco en Fuengirola. El accidente ocurrió en el muelle de la localidad malagueña sobre las 17:53 horas. Efectivos de Guardia Civil, Policía Local, Cruz Roja y servicios de emergencias acudieron al lugar y certificaron el fallecimiento.

Un hombre de 30 años de edad ha fallecido este jueves al chocar una moto acuática contra una embarcación en la localidad malagueña de Fuengirola, según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, en un comunicado.

El suceso se ha producido en el muelle de la localidad sobre las 17:53 horas, cuando los testigos del siniestro han alertado de un accidente entre un barco y una moto acuática.

En el lugar han intervenido efectivos de Guardia Civil, Policía Local, Cruz Roja, los socorristas de playa municipales y los servicios de emergencias del Servicio Andaluz de Salud, quienes han certificado el fallecimiento en el lugar.