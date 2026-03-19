La Policía frustra un ajuste de cuentas en Fuengirola: hay tres detenidos y varias armas listas para disparar incautadas

Imagen de la intervención policial y de una de las pistolas incautadas.

Las claves nuevo Generado con IA La Policía Nacional ha frustrado un ajuste de cuentas en Fuengirola, Málaga, protagonizado por miembros de un clan de Granada. Tres personas han sido detenidas por tenencia ilícita de armas tras interceptarles dos pistolas y una escopeta, todas cargadas y listas para usarse. Los sospechosos portaban además un chaleco antibalas, pasamontañas y guantes, y están relacionados con asuntos de drogas y otros delitos. El caso ha sido remitido a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Fuengirola.

Agentes de la Policía Nacional han frustrado en Fuengirola (Málaga) un ajuste de cuentas que planeaban miembros de un clan afincado en Granada.

Hay tres personas detenidas por su presunta responsabilidad en un delito de tenencia ilícita de armas, después de que les fueran intervenidas dos pistolas y una escopeta, preparadas para abrir fuego, en un control.

Los sospechosos se habían desplazado a la localidad malagueña para vérselas con un tercero.

Los hechos ocurrieron días atrás en el paseo marítimo Rey de España de Fuengirola. De madrugada, en un enclave de ocio nocturno, efectivos de la Unidad de Prevención y Reacción realizaban un dispositivo cuando detectaron a un grupo de personas, desplazadas a la costa malagueña en vehículo y procedentes de Granada capital.

Durante la inspección de uno de los coches ocupados por los sospechosos, la Policía Nacional intervino una pistola y una escopeta cargadas, así como un chaleco antibalas, varios pasamontañas y guantes.

Además, junto a una jardinera en la zona del despliegue policial, se halló una tercera arma de fuego, con cartuchos en el cargador.

Relacionados con asuntos de drogas

Los agentes detuvieron a tres hombres, de entre 27 y 32 años, por su presunta responsabilidad en los hechos.

Diligencias posteriores, practicadas por la Brigada Provincial de Policía Judicial, permitieron llegar a la conclusión que los arrestados, relacionados varios de ellos con asuntos de drogas y otros delitos, habrían planificado un ajuste de cuentas, dirigiéndose hasta Fuengirola "para pedir explicaciones" a un tercero, asentado en la localidad.

De los hechos se ha dado oportuna cuenta a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia, Plaza 2, de Fuengirola.