Un control policial evita un ajuste de cuentas en Fuengirola con tres hombres armados

Las claves nuevo Generado con IA La Policía Nacional interceptó en Fuengirola a tres hombres armados, evitando un posible ajuste de cuentas en el paseo marítimo Rey de España. Los detenidos, procedentes de Granada, tenían en su poder dos pistolas, una escopeta, un chaleco antibalas, pasamontañas y guantes. La investigación apunta a que los arrestados planeaban un acto violento relacionado con el tráfico de drogas y otros delitos. El operativo permitió retirar varias armas de fuego de la vía pública y los hechos han sido puestos en conocimiento del Juzgado de Instrucción número 2 de Fuengirola.

La Policía Nacional ha evitado en Fuengirola un posible ajuste de cuentas al interceptar a tres hombres armados en pleno paseo marítimo Rey de España. Los sospechosos, procedentes de Granada, fueron arrestados tras localizarse en su poder dos pistolas y una escopeta, además de diverso material vinculado a una acción violenta.

La intervención se produjo de madrugada, en una zona de ocio nocturno, durante un dispositivo preventivo desplegado por agentes de la Unidad de Prevención y Reacción. Los policías detectaron a un grupo que había llegado en vehículo desde la capital granadina y procedieron a su identificación.

En el registro de uno de los coches, los agentes hallaron una pistola y una escopeta, ambas cargadas, junto a un chaleco antibalas, pasamontañas y guantes. En las inmediaciones, junto a una jardinera, apareció una tercera arma de fuego también municionada.

Los detenidos, de entre 27 y 32 años, están siendo investigados por un delito de tenencia ilícita de armas. Las pesquisas posteriores de la Brigada Provincial de Policía Judicial apuntan a que algunos de ellos tendrían vínculos con el tráfico de drogas y otros delitos.

Según la investigación, los arrestados se habrían desplazado hasta Fuengirola con la intención de “pedir explicaciones” a un tercero asentado en la localidad, en lo que los agentes consideran un ajuste de cuentas de trasfondo violento.

La actuación policial permitió frustrar los planes del grupo y retirar de la vía pública varias armas de fuego. De lo ocurrido se ha informado al Juzgado de Instrucción número 2 de Fuengirola.