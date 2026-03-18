Cinco menores de 14 años identificados por dañar un coche en circulación en Fuengirola tras forzar su parada

Las claves nuevo Generado con IA Cinco menores de 14 años han sido identificados por la Policía Nacional tras causar daños a un coche en circulación en Fuengirola. El grupo interceptaba vehículos en la zona de Los Pacos, obligando a los conductores a frenar y aprovechando para golpear la carrocería. Los menores son inimputables por su edad y la Policía ha remitido el caso a la Fiscalía de Menores. En las últimas semanas se han registrado más incidentes similares en la misma zona, con lanzamientos de objetos a coches en movimiento.

Cinco menores han sido identificados por la Policía Nacional por su presunta relación con actos vandálicos registrados en Fuengirola. Todos ellos son inimputables porque ninguno ha cumplido los 14 años.

Al parecer, habrían provocado daños, al menos, en un vehículo en circulación después de forzar su interceptación, en el núcleo poblacional de Los Pacos, según ha informado el cuerpo en un comunicado.

En las últimas semanas se han sucedido avisos, en esa misma zona, por lanzamientos de objetos contundentes contra coches en movimiento, que han puesto en alerta a las patrullas de la Brigada Local de Seguridad Ciudadana de la Comisaría de Fuengirola, ha indicado la Policía Nacional en un comunicado. De lo actuado se ha informado a la Fiscalía de Menores.

El modus operandi era que un joven se atravesaba en mitad de la calzada, al paso de un vehículo en circulación, forzando un frenazo del conductor del coche, mientras la parada la aprovechan otros chicos, en connivencia con el anterior, para emplearse a golpes con la carrocería del automóvil y emprender la huida.

Así actuaba una cuadrilla de cinco jóvenes y denunciado por un ciudadano que iba al volante, con la compañía de una hija. Los daños, en concreto abolladuras en la chapa del turismo, superan los 500 euros.

Tras las pesquisas efectuadas, la Policía Nacional identificó a cinco menores vinculados con los hechos. Todos ellos son inimputables, a razón de su edad, en conformidad con la legislación penal española. El atestado policial ha sido remitido a la Fiscalía de Menores.

Por último, han señalado, además, que en la misma zona de la localidad malagueña, se han producido en fechas recientes avisos por arrojo de objetos contundentes contra vehículos en circulación, hechos que están bajo seguimiento de los agentes.