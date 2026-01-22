Un joven mata a su padre, hiere de gravedad a su madre y se suicida tirándose por la azotea en Fuengirola

Las claves nuevo Generado con IA Un joven de 36 años mató a su padre y dejó gravemente herida a su madre en Fuengirola. El suceso ocurrió en la Avenida de Los Boliches a las 8:50 de la mañana. Tras el ataque, el joven se suicidó lanzándose desde la azotea del edificio. La madre, con varias heridas de arma blanca, fue trasladada en estado grave a un hospital de Málaga.

Un joven de 36 años ha matado este jueves por la mañana a su padre, ha herido de gravedad a su madre y posteriormente se ha suicidado tirándose por la azotea en la localidad malagueña de Fuengirola.

Según ha confirmado la Policía Nacional, el suceso se ha producido a las 8:50 en la Avenida de Los Boliches.

El padre del presunto homicida tenía 65 años. La madre tiene varias heridas de arma blanca y ha sido trasladada a un hospital en Málaga en estado grave.

La Policía está investigando el suceso pero señalan que "las primeras pesquisas apuntan a que el matrimonio ha podido ser atacado por su hijo y este posteriormente se ha precipitado desde la azotea del inmueble".