Dos detenidos tras desmantelar en Fuengirola tres puntos de venta de droga en viviendas

Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos personas tras desmantelar en Fuengirola (Málaga) tres puntos de venta de sustancias estupefacientes ubicados en viviendas. Como resultado del operativo, dos personas han sido detenidas por presunto delito de tráfico de drogas.

Según han informado desde la Comisaría provincial a través de una nota, se han llevado a cabo tres entradas y registros simultáneos en el barrio de los Núcleos, donde se encontraban los domicilios usados presuntamente como enclaves de comercialización de sustancias estupefacientes de forma continuada.

La operativa se ha desarrollado como consecuencia de una investigación de varios meses en la que los agentes constataron un destacable trasiego de personas en torno a los inmuebles que alojaban la actividad ilícita y el establecimiento incluso de turnos con la finalidad de atender a los consumidores.

La actuación de los investigadores fue desarrollada tras la obtención de indicios suficientes que relacionaban el constante movimiento de personas en los alrededores de los inmuebles investigados y que constataba que en ellos supuestamente se estaba produciendo una actividad compatible con el menudeo de droga.

Por este motivo se procedió a la entrada y registros de tres inmuebles de manera simultánea para evitar la destrucción de pruebas, en los cuales se intervinieron sustancias estupefacientes como cocaína, gran cantidad de dinero en efectivo, así como útiles para la preparación y distribución de la droga.

Por otro lado, los policías encontraron en estos domicilios armas blancas adheridas a bastones, machetes de grandes dimensiones, una taser y una defensa extensible, han precisado desde la Policía Nacional. Como resultado del operativo, dos personas fueron detenidas a las cuales se les imputó un delito de tráfico de drogas.