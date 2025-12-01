Tragedia en Fuengirola: una mujer muere en el incendio de una vivienda

Las claves nuevo Generado con IA Una mujer ha fallecido en el incendio de una vivienda en la calle Jilguero de Fuengirola (Málaga). El suceso ocurrió alrededor de las 19:40 horas, tras recibirse varias llamadas al 1-1-2 alertando del fuego. Bomberos, Policía Local, Policía Nacional y servicios sanitarios acudieron al lugar tras los avisos de que podía haber personas atrapadas. La víctima, hallada sin vida dentro del inmueble, era la moradora de la vivienda afectada.

Tragedia en Fuengirola. Una mujer ha muerto este lunes al incendiarse una vivienda en la localidad malagueña, según han informado desde el servicio de emergencias 1-1-2 Andalucía.

De acuerdo con los datos aportados por este ente, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, el Teléfono 1-1-2 ha recibido varias llamadas de ciudadanos relacionadas con el suceso.

La primera de ellas alrededor de las 19:40 horas de este lunes. En la misma, alertaban de un incendio en una casa de la calle Jilguero.

En los avisos indicaban que podía haber personas atrapadas en el interior del inmueble. La sala coordinadora activó a los bomberos, a la Policía Local, a la Nacional y al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061.

La Policía Local y la Nacional han confirmado el hallazgo de una mujer fallecida en el interior de la vivienda que, según las mismas fuentes, era la moradora del inmueble. No han trascendido más datos de cómo se ha podido producir este suceso.