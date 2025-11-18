Denuncia viral en Fuengirola: la Policía confirma la apertura de una investigación, pero descarta un intento de secuestro

Las claves nuevo Generado con IA La Policía Nacional ha confirmado la apertura de una investigación tras la denuncia de una madre en Fuengirola por el comportamiento sospechoso de un hombre hacia dos menores. Según la denuncia, el hombre ofreció a los niños jugar en otro lugar y les dio una botella en la que, supuestamente, introdujo algo, lo que generó preocupación entre los padres. Las autoridades descartan que se trate de un intento de secuestro, aunque reconocen una actitud fuera de lo normal en el individuo y señalan que podría tener las facultades mentales mermadas. El hombre fue visto nuevamente en las inmediaciones del colegio y el parque donde ocurrieron los hechos, pero la Policía insiste en que no hay indicios de rapto ni motivo para su detención.

Si son usuarios habituales de las redes sociales, es probable que hayan visto la imagen de un anciano que se ha difundido por un presunto intento de rapto a dos menores en Fuengirola.

En el mensaje que ha trascendido, una madre explicaba que el hombre se acercó a su hijo, de 9 años, y a un amigo, de 7, ofreciéndoles "jugar en otro sitio" y que "bebieran de la botella que les había comprado" y en la que, según apreciaron los menores, introducía "algo".

EL ESPAÑOL de Málaga se ha puesto en contacto con la Policía Nacional para conocer si la 'denunciante' había puesto en conocimiento de los hechos a la Policía Nacional y si se había procedido a la detención del individuo, cuya imagen circula por redes.

Desde la Policía Nacional confirman la existencia de una denuncia por parte de esta vecina de Fuengirola en la comisaría. No obstante, pide calma en este asunto, al asegurar que "no hay intento de rapto ni de secuestro". Los investigadores aprecian en el hombre una actitud "fuera de lo normal", ya que manifiesta que quería jugar con los niños en otra parte, pero que este "podría tener sus facultades mentales mermadas".

Al tiempo, las fuentes policiales explican que el caso se seguirá con detalle para evitar que se repitan este tipo de situaciones. Pero insisten en que "de lo denunciado no se aprecia un rapto.Y, por ello, no da lugar a detención".

Los hechos ocurrieron el pasado domingo en la plaza de la Hispanidad de Fuengirola, ante varios testigos, según la versión de la madre, que recriminó los hechos al hombre junto a otro adulto presente y le pidió que abandonara el parque. Para su sorpresa, este lunes, el hombre volvió a ser visto en la puerta del colegio del menor y, seguidamente, en el parque donde ocurrió todo, siempre según su relato.

El caso recuerda a otro acontecido el pasado mes de octubre en Vélez-Málaga, cuando se hizo viral el mensaje que el IES Miraya del Mar envió a las familias advirtiendo de un incidente que "conlleva peligro para el alumnado que sale solo del centro". En concreto, hablaban de que el conductor de un vehículo había detenido la marcha para preguntarle a un alumno, menor de edad, que iba en dirección a la piscina del polideportivo, si quería subirse a su coche y darse una vuelta con él.

Desde la Comisaría Provincial de la Policía Nacional de Málaga hicieron también un llamamiento a la calma tras ser cuestionados por este periódico sobre estos hechos. Aseguraron que desde la Comisaría de Policía Nacional en Vélez-Málaga se ha abierto una investigación para esclarecer el citado incidente, en el que un desconocido invitaba a un menor "a dar una vuelta" en un vehículo.

Desde el centro explicaron en el citado correo que el varón tenía unos 45 años, a juicio del menor, y que conducía un BMW de color azul oscuro. Así, desde la Policía Nacional insistieron en que en aquel caso "en ningún caso medió violencia". Al parecer, el menor se negó a la proposición y continuó la marcha.