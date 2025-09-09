Tres heridos, dos de ellos menores de edad, en un accidente en la A-7 en Fuengirola

Tres personas, dos de ellas menores de edad, han resultado heridas tras una colisión entre un turismo y una motocicleta en la A-7 a la altura del municipio malagueño de Fuengirola. Se trata de una niña de tres años de edad, uno de diez y una mujer de 29.

El accidente se produjo en la madrugada de este lunes a este martes, 8 y 9 de septiembre, respectivamente, alrededor de las 02.00 horas, según han confirmado fuentes del Servicio Andaluz de Emergencias 112, que también han precisado que estas personas fueron trasladadas al Hospital Costa del Sol de Marbella para ser atendidos.

Igualmente, la circulación en el lugar del incidente, a la altura del kilómetro 1.018 de la mencionada carretera, fue interrumpida mientras se practicaban las tareas de atención a los heridos.

A este punto de la localidad costasoleña se trasladó un equipo de bomberos de Fuengirola, otro del departamento de Tráfico de la Guardia Civil y servicios sanitarios, según han informado las mencionadas fuentes.