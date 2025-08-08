Polémica en Málaga: un Ayuntamiento contratará detectives para seguir a empleados públicos

Con solo leer el título de la licitación queda resuelta toda duda respecto al objetivo perseguido: Contratación de detectives para seguimiento de trabajadores municipales.

Este es el polémico movimiento que acaba de dar el Ayuntamiento de Fuengirola para investigar a los funcionarios que estén de baja, ya sea por su situación de incapacidad temporal o con informe de apto con limitaciones.

Atendiendo al contenido del expediente, que ha sido adelantado por El País, el Consistorio malagueño pretende poner coto al "elevado absentismo laboral" que presentan determinados servicios municipales.

De hecho, en el documento oficial se asevera que las tasas están "muy por encima de la media del país, siendo esta medida excepcional, de manera que no se espera su repetición inmediata".

Se precisa, que la empresa que se haga con el contrato tendrá que realizar seguimiento "comenzado en la vivienda o lugares que pueda frecuentar el interesado, con la finalidad de comprobar y poder demostrar de forma fehaciente si realiza alguna actividad por cuenta ajena o propia o cualquier otra actividad incompatible con la situación de incapacidad temporal o limitación de aptitud".

Y ello incluyen, se cita textualmente, "deambulación, carga de pesos, movimiento de extremidades o tronco, conducción de vehículos…" Asimismo, se insiste en que estos seguimientos deberán durar un mínimo de tres días, de manera que se puedan constatar y demostrar los hechos.

Se abre la puerta, incluso, a que el Ayuntamiento reclame a la empresa ampliar el periodo de seguimiento.

El proveedor deberá realizar un trabajo previo de investigación sobre la persona objeto de seguimiento, consistente en corroborar los datos facilitados por el Ayuntamiento así como

La tramitación de este contrato se realiza por la vía de los contratos menores, dada la cuantía de la licitación, que es de 14.999 euros. Incluyendo el IVA, la suma se eleva a 18.148 euros. El plazo de presentación de ofertas se cierra el próximo lunes.

El procedimiento ha sido impulsado por la Concejalía de Recursos Humanos, al frente de la cual se encuentra la concejala María Hernández. La duración del contrato es de un año.

Razones del Ayuntamiento de Fuengirola

Desde el equipo de gobierno fuengiroleño se justifica el procedimiento activado, asegurando que es "completamente legal".

"Tiene informes positivos del jefe del área, de la Asesoría Jurídica y del departamento de Contratación", señalan fuentes municipales, que precisa que "no es la primera vez que el Ayuntamiento licita un contrato similar ni la primera Administración pública local o autonómica que lo ha hecho".

En línea con lo reflejado en el pliego de condiciones, el motivo es el elevado índice de absentismo laboral, "que en algunos momentos ha rondado el 10%". Una de las áreas más afectadas es la de Servicios Operativos y Limpieza

"No es la única medida que el Ayuntamiento ha puesto en marcha para combatir esta situación. También ha solicitado informes a la mutua laboral y al servicio de vigilancia de la salud para ahondar en medidas que redunden en la mejora de la salud de los trabajadores", remarcan.

Al tiempo, se subraya el interés municipal por garantizar a los vecinos de Fuengirola "que haya un uso eficiente de los recursos públicos y que no exista un mal uso del dinero público".