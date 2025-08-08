Muere una mujer de 60 años en la playa de Fuengirola: falleció mientras estaba dándose un baño

Triste suceso en la playa de Fuengirola. Una mujer de 60 años ha fallecido este jueves mientras nadaba en el mar.

Los hechos ocurrieron sobre las 20.30 horas frente al paseo marítimo Rey de España. La mujer estaba dándose un baño cuando varios testigos se percataron de que comenzó a no reaccionar. Es por ello por lo que varios testigos decidieron llamar al Servicio de Emergencias 112 de Andalucía para alertar sobre lo que estaba ocurriendo y pedir auxilio.

Hasta el lugar se trasladaron los sanitarios del 061, que trataron de reanimarla sin éxito. También acudieron al arenal agentes de la Policía Local y la Policía Nacional, que no pudieron hacer mucho más que certificar su fallecimiento.

Cabe recordar que el miércoles, de madrugada, también se localizaba en una playa de Rincón de la Victoria el cadáver de Estefanía, una mujer muy querida en el pueblo porque pasó años trabajando en la hostelería.

En su caso, todas las hipótesis apuntaron a un ahogamiento por accidente, ya que su cuerpo no presentaba signos de violencia. Si bien, tanto en un caso como el otro, será la autopsia la que tenga la última palabra acerca de las causas de fallecimiento.