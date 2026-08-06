Neinor Homes acelera en la Nueva Milla de Oro de Estepona con otras 42 viviendas de lujo

Terraza ático con vistas al mar de las viviendas de Australy Thera de Neinor Homes. Neinor Homes

Las claves

Las claves Generado con IA Neinor Homes lanza la segunda fase de Australy Thera, sumando 42 nuevas viviendas de lujo en la Nueva Milla de Oro de Estepona. El proyecto Australy contará con una Casa Club exclusiva para residentes con spa, piscina, gimnasio, gastrobar y espacios de coworking. Las viviendas, entre 113 m² y con terrazas orientadas al mar y montaña, incluyen garaje, trastero y distribuciones abiertas para mayor confort. Australy se consolida como una de las principales promociones residenciales del entorno de Selwo, en una zona con alta demanda internacional.

La transformación urbanística del entorno de Selwo continúa ganando velocidad. La promotora Neinor Homes ha puesto en marcha la segunda fase de Australy Thera, un nuevo residencial de 42 viviendas que supone un nuevo impulso al desarrollo de Australy, uno de los grandes ámbitos residenciales llamados a consolidar la denominada Nueva Milla de Oro de la Costa del Sol.

Con este lanzamiento, la compañía elevará hasta cerca de 200 viviendas su presencia en este sector de expansión situado al norte del parque Selwo, entre Estepona, Marbella y Benahavís, una de las zonas con mayor dinamismo inmobiliario del litoral malagueño.

Australy Thera constituye el tercer y último proyecto que Neinor desarrollará en este ámbito, después de Australy Libella, ya entregado, y Australy Aures, cuya finalización se encuentra próxima. La nueva fase incorpora 42 viviendas de dos, tres y cuatro dormitorios —incluidos dúplex— que se suman a las 25 de la primera fase, hasta completar un total de 67 inmuebles en esta promoción.

Un nuevo barrio residencial

El proyecto Australy se ha convertido en una de las principales operaciones residenciales de esta zona de Estepona, donde en los últimos años se han concentrado numerosas promociones de obra nueva impulsadas por el atractivo del enclave y la creciente demanda internacional.

Según explica Neinor Homes, el complejo contará con una Casa Club de uso exclusivo para los residentes que incluirá spa, piscina exterior, gimnasio, gastrobar y espacios de coworking, además de amplias zonas ajardinadas.

Las viviendas disponen de superficies desde 113 metros cuadrados, con terrazas orientadas al mar y a la montaña, garaje y trastero, apostando por distribuciones abiertas y ventilación cruzada para mejorar el confort interior.

Un área en plena expansión

La promotora sitúa Australy dentro del nuevo eje residencial que está configurándose entre Estepona, Marbella y Benahavís, una zona que diferentes operadores inmobiliarios identifican ya como la Nueva Milla de Oro de la Costa del Sol.

Su proximidad a la playa, la conexión directa con la autovía A-7 y la cercanía a enclaves como Puerto Banús o Sotogrande han convertido este sector en uno de los focos de mayor actividad promotora de la provincia.

Neinor asegura que la comercialización del proyecto mantiene un buen ritmo, especialmente entre compradores internacionales interesados en una segunda residencia en la Costa del Sol. De hecho, la primera fase de Australy Thera alcanza ya el 50% de las viviendas vendidas, según los datos facilitados por la compañía.