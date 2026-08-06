Los efectivos del Plan Infoca logran estabilizar el incendio forestal de Estepona

Las claves

Las claves Generado con IA El incendio forestal en el paraje Arroyo Vaquero de Estepona ha sido estabilizado por el Plan Infoca. El operativo desplegado incluyó 16 bomberos forestales, una autobomba y un helicóptero ligero. Aún no se ha informado sobre el origen del fuego ni sobre la superficie afectada o posibles daños a viviendas e infraestructuras.

Los efectivos desplegados por el Plan Infoca han logrado estabilizar sobre las 17:30 horas de este jueves el incendio forestal declarado en el paraje de Arroyo Vaquero, en el término municipal de Estepona.

Así lo han confirmado desde el operativo andaluz de lucha contra los incendios forestales en sus redes sociales. El dispositivo ha incluido a 16 bomberos forestales, una autobomba y un helicóptero ligero, que trabajan en las labores de extinción desde los primeros momentos del aviso.

Por el momento, el Plan Infoca no ha facilitado información sobre el origen del fuego, la superficie afectada ni si existen viviendas o infraestructuras amenazadas por el incendio.